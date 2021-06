Polsko vysílá do Česka ambasadorské eso. Jde o spojku českých disidentů Miroslawa Jasińského

PRAHA Už rok prázdné křeslo polského ambasadora v Česku by se brzy mělo obsadit. Dle polských diplomatických zdrojů webu Lidovky.cz má do Prahy v dohledné době zamířit na post velvyslance v Česku Miroslaw Jasiński. Někdejší disident s kontakty na československý kulturní underground byl jedním z hlavních představitelů Polsko-československé solidarity a v první polovině osmdesátých let se jako student vratislavské univerzity a aktivista dolnoslezské Solidarity věnoval udržování kontaktů se signatáři Charty 77.

Novým velvyslancem v Chorvatsku se stane Milan Hovorka. Přesune se tam z indického Dillí Jasiński stál za organizováním čilé výměny samizdatové literatury, která probíhala prostřednictvím kurýrů. Ti si za totality vyměňovali v horách na polsko-československé hranici, nejčastěji v Jeseníkách a poblíž Králického Sněžníku, batohy napěchované zakázanými knihami a časopisy. Paradoxně právě v této oblasti nyní bublá spor mezi Čechy a Poláky, který zažehla stavba rozhledny na polské straně nejvyššího vrcholu stejnojmenného pohoří. Vztahy obou zemí navíc tíží svár i kvůli hnědouhelnému polského dolu Turów poblíž Liberce. I proto nový ambasador nebude mít na růžích ustláno. „Jestli Polsko chce s Českem dobré vztahy, tak nemůžou mít lepšího velvyslance,“ řekla pro server Lidovky.cz Petruška Šustrová, bývalá disidentka, publicistka a překladatelka z polštiny, kterou s Jasińskim pojí dlouholeté přátelství.

Vše začalo kazetou Jasiński vyrůstal nedaleko hranic s Československem a udržoval kontakty s lidmi z takzvaného kulturního undergroundu v krkonošském Harrachově. „Setkávali jsme se, poslouchali muziku a mluvili spolu takovou českopolskou hatmatilkou. V roce 1979 jsem s několika z nich jel na silvestra do Prahy a vrátil se s ilegální kazetou The Plastic People of the Universe. Tak to začalo,“ zmínil v rozhovoru z roku 2010. Aktivistou se podle svých slov stal na univerzitě ve Vratislavi, kde studoval dějiny umění. Tam také vstoupil do studentského výboru Solidarity. Centrem polské pomoci českým disidentům byla právě zmíněná Vratislav, kde byly koordinovány veškeré akce – od pašování samizdatu až po organizaci schůzek představitelů opozice obou zemí. Skupina mladých lidí ve Vratislavi navázala s českými disidenty spolupráci. V utajení do komunistického Československa mířila pomoc polské Solidarity. Mezi Jasińského první české disidentské kontakty patřili Petr Uhl a jeho žena Anna Šabatová. Další spor s Poláky? Česko se kvůli rozhledně na Králickém Sněžníku možná obrátí na Brusel Kromě obousměrného pašování samizdatu kurýři nosili i drobné přístroje a náhradní díly, které Češi potřebovali, aby mohli tisknout. Jasińského skupina také překládala české autory do polštiny, mimo jiných Škvoreckého či Hrabala. Finančně je podporoval například i Karel Schwarzenberg, pomoc dostávali i přes Jana Kavana, který tehdy žil v Londýně, a od polských emigrantů z celého světa. Po pádu komunistického režimu se Jasiński stal náměstkem polského velvyslance v Praze, poté působil i jako vojvoda Vratislavi, kde se zasloužil o kulturní rozmach města. To prohloubil ještě i jako šéf Městské galerie ve Vratislavi. Dlouhá léta působil i jako ředitel Polského institutu v Praze.

Post velvyslance Polska je v Česku neobsazený už přesně rok. Loni v červnu prezident Andrzej Duda odvolal z křesla Barbaru Ćiorovou, která se podle zvláštní komise polského ministerstva zahraničí dopouštěla šikany a diskriminace vůči svým podřízeným. Česko polské vady na kráse Polsko-české vztahy momentálně nejsou v té nejlepší kondici, ačkoli obě země spojuje stejná historická zkušenost a shodné směřování na Západ. Vadou na kráse je momentálně hnědouhelný důl Turów. Soud EU předminulý týden Polsku na žádost České republiky nařídil, aby ihned přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic. Poláci to ale odmítají akceptovat. Ve vzduchu tak visí i pokuta, kterou Česko může dle soudu požadovat. Za Turów chceme víc než peníze, říká ministr Brabec. Poláci s těžbou nepřestanou, rozhodnutí soudu ignorují K dolu Turów se nyní nově přidává i pře o polskou rozhlednu na Králickém Sněžníku, řešení bude patrně opět na Evropské komisi. Podle českých ekologů totiž polská strana porušuje podmínky stavebního povolení a smlouvy o udělení dotace, což má za následek vážné poškozování výjimečné přírody. „Pravděpodobně si zopakujeme polský scénář jednání i v případě rozhledny na Králickém Sněžníku. Pokud zjistíme, že byly porušeny platné evropské právní předpisy, opět požádáme o pomoc Evropskou komisi,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).