Novým velvyslancem v Chorvatsku se stane Milan Hovorka. Přesune se tam z indického Dillí

Praha Novým českým velvyslancem v Chorvatsku, kam v létě míří tisíce Čechů, se stane Milan Hovorka. Do Záhřebu se přesune z indického Dillí, kde na křesle ambasadora sedí od září 2015. Webu Lidovky.cz to potvrdil diplomatický zdroj s tím, že Hovorka by měl do Chorvatska zamířit v dohledné době, velvyslanecký post je v letním turistickém ráji Čechů totiž již několik měsíců neobsazen.

Čechům budou v Chorvatsku pomáhat konzulární jednatelství, na Jadran vyrazí i čeští policisté Post byl podle zdroje serveru Lidovky.cz nabídnut i exvelvyslanci v Německu Tomáši Podivínskému, ten ale patrně dostane ambasadorské křeslo ve Vídni, z nějž byla odvolána Hradu nepohodlná Ivana Červenková.

Chorvatsko tak zbylo na někdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu z let 2007-2014 Hovorku, který je odborníkem na zahraniční obchod. V minulosti působil například i jako velvyslanec, stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci v Ženevě. Rošáda pokračuje Jasno je už i o velvyslaneckém postu na Ukrajině, Lidovky.cz již dříve informovaly o tom, že by do Kijeva měl odcestovat Petr Pirunčík, zástupce ředitele zahraničního odboru Hradu. Podle nejnovějších informací již vláda jeho nominaci odsouhlasila. Diplomatickou rošádu ještě podle serveru Seznam Zprávy doplní změny na postu ve slovinské Lublani, ten by měl obsadit bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý, současný velvyslanec v Bratislavě. Kritiku si vysloužil zejména kvůli své nedostatečné jazykové vybavenosti. Na ambasadorské posty je přitom standardně požadována výborná znalost dvou světových jazyků. O přesunech na českých ambasádách informovaly také Hospodářské noviny. Podle listu by se měl bývalý velvyslanec při EU Jakub Dürr, který se dostal do křížku s premiérem, stát novým velvyslancem ve Varšavě. Nic neobvyklého Obměna na velvyslaneckých postech, která nyní zahrnuje přes dvě desítky jmen, ale není podle diplomatů nic neobvyklého. Většina ambasadorů se střídá nyní po uplynutí čtyřleté lhůty jejich mise. „Sice je to momentálně velká rošáda, nicméně tím, jak je postů mnoho a diplomaté tradičně rotují po přibližně čtyřech letech, tak se to tak prostě občas sejde. Navíc tam zbyly ještě některé posty z minulého roku, dále se řada postů nyní střídá i kvůli blížícímu se předsednictví Česka v EU,“ řekl pro Lidové noviny diplomatický zdroj. Svůj díl na současném vysokém počtu změn má i to, prezident Miloš Zeman nepodepisoval někdejšímu šéfovi diplomacie Karlu Schwarzenbergerovi osmnáct měsíců žádného velvyslance, tak se to na sebe nabalilo. „Z dvaceti ročně se prostě stalo nyní čtyřicet,“ dodal zdroj.