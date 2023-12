Exguvernér ČNB Singer: Brzdí nás strach ze změn. V Česku nechce nikdo změnit nic, co by ho bolelo

Podle něj udržujeme při životě nekonkurenceschopné podniky a diskuse se vedou jen o tom, koho by měl stát zadotovat. „To, jak funguje český stát, je součástí problému. Přece nemůžeme se vší vážností doufat, že nám úspěšnou hospodářskou strategii vymyslí aparát, který si ani není schopen všimnout, že do středních škol přicházejí silnější ročníky, a vyvodit z toho nějaký závěr,“ říká Singer.

Lidovky.cz: Česko dostalo nálepku nemocný muž Evropy. Na rozdíl od ostatních jsme se ještě co do hodnoty HDP nevrátili na předcovidovou úroveň a máme nejvyšší inflaci v Evropě. Jak hodnotíte současný stav ekonomiky a společnosti vy?

Někdy před rokem jsme se bavili o tom, že naši ekonomiku lze popsat okřídleným výrokem z ikonického filmu Marečku, podejte mi pero, že secí stroj chodí, ale neseje. Máme mimořádně nízkou nezaměstnanost, žádný růst a neschopnost státu se projevila tím, že už jsme kvůli inflaci ztratili kus reálných příjmů. Do toho jsme s ekonomikou narazili na bariéru postupného úpadku evropského automobilového průmyslu a zrychlení ztráty konkurenceschopnosti Německa.