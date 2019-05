Banky ho odmítly. Nebýt poradce, hypotéku na vysněnou přestavbu by nedostal

Představte si, že se snažíte chovat zodpovědně, odkládáte si peníze, jistíte se pojistkami. A v okamžiku, kdy náhle potřebujete hypotéku, zjistíte, že jste pro banky na černé listině. Neoprávněně a cizí chybou. Přesně to potkalo Jakuba Trávníčka. Zapeklitou situaci mu pomohl vyřešit Denis Kudláček, finanční poradce Partners.

Jakub Trávník pracuje jako strojvedoucí. V roce 2015 jej společný kamarád seznámil s finančním poradcem Denisem Kudláčkem. Doporučení znělo na vynikajícího finančního poradce.

„Rozhodl jsem se ho vyzkoušet prvním úkolem, když jsem potřeboval zajistit takzvanou pojistku na blbost do práce,“ uvedl Jakub.

Denis mu nabídl pojistku u jednoho pojišťovacího domu, Jakub ovšem nelenil a sám navštívil pobočku téže pojišťovny. „Jsem člověk, který si vše rád ověřuje. Paní na pobočce mi jako dlouholetému klientovi nabídla úplně stejnou smlouvu, částka ale byla o 500 Kč vyšší než ta, kterou domlouvali Partners. Takže bylo rozhodnuto,“ popisuje Jakub.

Během následujících dvou let mu Denis Kudláček zařídil veškeré další pojištění – životní, úrazové a nakonec i nemovitosti, v níž Jakub bydlel se svým dědečkem.

Předtím neměl Jakub ani jednu pojistku. „Neměl jsem tu potřebu, ale s přibývajícím věkem jsem se začal zaopatřovat. Také se nám s přítelkyní narodilo miminko,“ prozrazuje důvody své zodpovědnosti.

Za životní pojištění platí 1000 korun měsíčně, občanská pojistka z výkonu povolání, tedy takzvaná pojistka na blbost, ho vyjde na dalších 1720 korun za rok. „Když udělám chybu v práci, může být škoda obrovská,“ krčí rameny strojvedoucí Jakub.

Takto uplynuly dva roky. Mezitím si Jakub začal spořit do dynamických podílových fondů částku vyšší než 2000 korun. Finanční poradce také klientovi doporučil změnu bankovního domu, kde měl Jakub spořicí účet, aby se vyhnul poplatkům za výběry a měl možnosti výběru neomezené.

Smrt v rodině

Když náhle zemřel jeho dědeček, musel Jakub ještě před rekonstrukcí nejprve vyplatit svého strýce. V bance si chtěl půjčit 2,2 milionu: přes 1,35 milionu měla činit náhrada za polovinu domu pro strýce, 850 tisíc zbýt na rekonstrukci.

Tehdy ale zažil šok, když mu v bance řekli, že je uvedený v registru dlužníků.

„Vše vypadalo jako bezproblémové financování bydlení, a najednou banka objevila závazek šest let po splatnosti. Za vše mohla Jakubova bývalá přítelkyně, za niž musel uhradit starý dluh. Díky naší vyjednávací síle jsme dokázali zajistit klientovi bydlení. Bez nás by ho banky odkoply, tímto případem by se vůbec nezatěžovaly,“ uvádí Denis Kudláček.

„Samozřejmě jsem věděl, že si na mě půjčila, ale mně tvrdila, že splácí. Nakonec mi exekutor řekl, že mi vydraží dům. Od matky jsem si okamžitě půjčil 200 tisíc korun a dluh splatil. Ta holka mi to nikdy nevrátí, ale nevadí, byla to chyba – a já můžu žít v klidu,“ doplňuje Jakub Trávník.

Banka však zapomněla udělat výmaz v registru dlužníků, což byl pro získání hypotéky nepřekonatelný problém.

Naštěstí pomohly kontakty a zkušenost Denise Kudláčka, který se společně s klientem zaručil, a ten tak získal vytouženou hypotéku a s ním i dům po dědečkovi.

„Řešili jsme to zhruba tři měsíce. Zkoušeli jsme čtyři bankovní domy – bez úspěchu. Kdybych to dělal sám, určitě to nezvládnu,“ krčí rameny Jakub. „Vše se podařilo díky dlouhodobé spolupráci s touto bankou. Kdyby tam šel klient sám, z ulice, nepomůžou mu,“ potvrdil Denis Kudláček.

Dnes splácí každý měsíc částku 9000 korun a dluh bude mít umořený na konci roku 2036 díky předčasnému splacení.