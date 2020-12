Co dělat, když přijdete o práci. Úřad práce lze žádat i o příspěvek na cestování za prací nebo na přestěhování

PRAHA Jít v nouzi na „pracák“ není příjemné, ale pomůže vám to překlenout čas, než seženete novou práci.

Pocit, že nás registruje úřad práce, na náladě nepřidá. Od toho zde ale tato instituce je, aby nás v krizi aspoň trochu podpořila. Zaměstnancům „pracáku“ denně prochází rukama spousta důvěrných osobních informací. Kdyby nebyli vázáni mlčenlivostí, uklidnili by vás, že krize nezná vyvolených. Imunní vůči ní není v době koronaviru a s ním spojených restrikcí nikdo. V databázi úřadu figurují lidé všech sociálních vrstev i stupňů vzdělání. „Jsme zvyklí svůj život analyzovat, ptát se, proč se mi to či ono stalo,“ říká brněnská psycholožka Alena Plšková, spolupracovnice Patrona dětí. V čase reálného ohrožení a vnějších překážek, které nám brání vydělávat si, je ale lepší moc nerozebírat „co by bylo kdyby“ a pojmenovávat problémy bez posuzování. „Došly mi peníze? Nemám úspory? Nemám práci? Jdu tedy na pracovní úřad, abych dostal aspoň něco. Tečka.“ Slovy klasika: není čas na hrdinství.