Podle prezidenta Hospodářské komory podnikatelům chybí informace, jak získat státní podporu

Praha Zaměstnavatelům a živnostníkům stále chybí konkrétní informace o podpoře, kterou jim slíbila vláda v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Nevědí například, za jakých podmínek a kdy budou mít na ni nárok. Tyto informace úřady nezveřejnily, žádosti tedy ani nezačaly přijímat, řekl na pondělní tiskové konferenci prezident Hospodářské komory (HK ČR) Vladimír Dlouhý. Obecně ale podporu vítá.

Z nového bleskového šetření mezi téměř 1400 živnostníky a firmami v Hospodářské komoře podle něj mimo jiné vyplývá, že dvě pětiny zaměstnavatelů hodlají využít tzv. kurzarbeit, protože mají významné problémy s odbytem. „Ačkoliv vláda schválila toto opatření už před týdnem, jak a kdy mohou zaměstnavatelé pomoc získat se možná dozvědí teprve dnes,“ uvedl Dlouhý.

Komora podle něj měla připomínky k návrhu kurzarbeitu, který předpokládal, že zaměstnavatel bude i z náhrad mezd odvádět sociální a zdravotní pojištění. „Znamenalo by to, že z každé stokoruny, která bude poskytnuta jako kompenzace zaměstnavateli, on hned zpátky odvede 34 korun. My jsme navrhovali použít třeba 1,5 násobku průměrné mzdy, a s tím zrušit snížit, zrušit nebo odložit odvody na určitou dobu - tři až šesti měsíců. Případně odvodit kompenzaci náhrad od superhrubé mzdy - tam by se snad nemusely ani ty odvody odkládat nebo rušit,“ uvedl Dlouhý. Dodal, že podle informací z pondělního rána návrh kurzarbeitu, tak jak ho bude předkládat ministerstvo práce a sociálních věcí vládě, připomínky komory do určité míry respektuje.

HK ČR dále upozornila, že v těchto dnech se budou tisíce zaměstnavatelů rozhodovat, zda budou propouštět zaměstnance. Skoro polovina zaměstnavatelů už byla nucena poslat své zaměstnance na home office, nařídit závodní dovolenou nebo propouštět. Skoro třetina podniků také vyčerpala veškeré své finanční rezervy. Každá čtvrtá firma přestala platit svým dodavatelům. „K propouštění zatím přistoupilo sedm procent respondentů - v restauračních službách je to ovšem 17 procent a v cestovním ruchu 14 procent firem,“ uvedl Dlouhý. O propouštění podle něj do budoucna uvažuje také až 35 procent firem ve zpracovatelském průmyslu.

Vláda v pondělí mimo jiné projedná návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), podle kterého by stát vyplácel osobám samostatně výdělečně činným postiženým dalšími nařízeními vlády 15 000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude chtít, aby podobný příspěvek dostali i lidé pracující na dohodu.

Ministerstvo práce žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) chce kurzarbeit spustit 1. dubna.