Finanční poradkyně klientovi domluvila výhodnější půjčku na auto a lepší podmínky při splácení. Ušetřil 200 tisíc

Byl to netrpělivý mladík, který nemyslel na vlastní budoucnost. Výsledkem byly dluhy. Ale pak se na scéně objevila finanční poradkyně Kristýna Musilová ze společnosti Partners a dokázala svému novému klientovi ušetřit téměř 200 tisíc korun. Pomohla mu z dluhů, domluvila skvělou půjčku na auto. Dříve netrpělivý mladík navíc začal šetřit a tvořit si finanční rezervy.

ADVERTORIÁL

Koupí auta se dá i ušetřit. Přesvědčil se o tom třiadvacetiletý Václav Rabel, obráběč kovů z Hranic na Moravě. Mladík v bazaru objevil auto svých snů, finančně si ho ale nemohl dovolit.

Autobazar, kde si klient vůz pořídil, má smlouvu s firmou, která nabízí úvěr s úrokovou sazbou nad 40 %. Po zásahu finanční poradkyně Kristýny Musilové z Partners získal ale obráběč kovů sumu úročenou 5,9 procenta. Jen touto operací mu poradkyně ušetřila přes 35 tisíc korun.

„Koupi auta řeší mnoho mladých, ale i starších lidí. Vůz je nyní nezbytnou součástí našeho života. A já jsem ráda, že se nám podařilo klientův sen realizovat tímto méně bolestným způsobem,“ uvádí poradkyně.

Pekelné úroky

„Denně vidím smlouvy jiných, třeba nových klientů, kteří využili nebankovních společností. Pomáhám jim a tyto půjčky nyní refinancuji kvůli šílenostem, které ve smlouvách občas bývají,“ doplňuje.¨

Peněz, které by nezkušený, mladý klient „nacpal“ do finančních ústavů, by ale bývalo mnohem víc, kdyby nedal na Kristýniny rady. Vzájemná spolupráce začala před více než dvěma lety, první setkání se uskutečnilo z naprosto banálních příčin – když klient potřeboval aktivovat aplikaci v mobilu. „Nejdříve mezi námi moc důvěry nebylo. Netušil jsem, že takové možnosti ve financích jsou,“ uvádí mladý muž.



Kristýna Musilová mu na úvod spolupráce připravila kompletní finanční analýzu. Klient měl v tu dobu jen běžný účet, ukončené stavební spoření a hlavně dluhy kvůli svému autu. „Hned jsem s ním udělal jezdeckou chybu, tak jsem potřeboval další peníze na opravu,“ přiznává a dodává: „Jsem velice netrpělivý člověk a všechno jsem potřeboval hned. Neřešil jsem úroky, ale vysněnou věc jsem chtěl mít doma okamžitě.“ Kromě auta si tak půjčil i na počítač. Celkový dluh přesahoval 600 tisíc korun – tedy to byla částka, kterou měl původně splatit. Když se do věci vložila poradkyně Partners, klesla úroková sazba na 3,9 %, a Václav Rabel tak bude splácet o 150 tisíc korun méně.

„Dluhy jsme konsolidovali do jednoho. Klient měl řadu půjček s velice nevýhodným úrokem, ten se ale podařilo snížit a následně znovu upravit. Václavovi se teď odečítá stejná částka z dluhu, a přitom platí o 2500 korun méně,“ uvádí Kristýna Musilová.

Druhá práce, více peněz

Václav začal navíc pravidelně investovat – 1500 korun posílá každý měsíc do podílových fondů, zbytek z ušetřených peněz jde na spořicí účet. To je úložiště „rychlých peněz“, které klient používá v případě nečekaných oprav nebo jiných náhlých nepříjemností. Mladý muž si také našel brigádu ve skladu, kam si několikrát měsíčně chodí přivydělávat. Hospodaří tak s mnohem větší finanční hotovostí.



„Je třeba, aby si klient dospořoval a mohli jsme dluh splatit co nejdříve a dále tvořit finanční rezervy,“ uvádí Kristýna. Václav má navíc řadu dalších přání a snů, které mu jeho finanční poradkyně pomůže naplnit.



„Věnuji se fotografování a tvorbě videa. Až to bude trochu možné, budu potřebovat na svoje koníčky nějaké finance,“ říká Václav Rabel.

Díky výborným zkušenostem požádal poradkyni o pomoc i pro své rodiče. I zde musela Kristýna řešit splácení dluhů, které byly zatíženy neúměrně vysokým úrokem.

„Dluh činil téměř půl milionu korun. Klienti v tomto případě spláceli hlavně úroky, a dlužná částka tak téměř neklesala. Společně jsme dluh konsolidovali, platí o 5000 korun méně a dluh se jim odečítá,“ uzavírá své vyprávění poradkyně Partners.