Krabička cigaret bude stát o deset korun víc. Stát lepí díru v rozpočtu

Praha Nejvyšší čas přestat kouřit. Letošní a historicky rekordní zvýšení daně z tabáku právě zvedá v trafikách průměrnou cenu krabičky cigaret o víc než desetikorunu na 103 až 104 koruny, a stát už chystá zdražení další.

Od příštího roku do roku 2023 by podle plánu ministerstva financí měla každoročně narůst spotřební daň o pět procent u cigaret a tabáku, a to včetně zahřívaného. To by krabičky v regálech obchodů prodražilo ještě o další tři a půl až čtyři koruny.

Až 108 korun v průměru za jedno balení 20 kusů znamená, že člověk, který vykouří za den krabičku, utratí ročně skoro 40 tisíc. Češi podle řady statistik kouří moc a ministerstvo zdravotnictví i někteří lékaři věří, že vysoká cena odradí od zhoubné vášně alespoň část z tuzemských 2,5 milionu kuřáků. Resort financí ale spoléhá hlavně na přínos do státního rozpočtu. Vyšší sazby mají eráru přinést ročně skoro dvě miliardy na vybrané dani.

Opatření je součástí daňového balíčku, který bude v nejbližších týdnech projednávat vláda. Obsahuje i návrh, který nabízí firmám možnost nahradit klasické stravenky vyplácením finanční částky – při zachování stejné daňové výhody.

Spotřeba cigaret v Česku skutečně není malá. Podle posledních dat Českého statistického úřadu vychází u nás ročně v průměru na jednoho obyvatele (včetně kojenců) asi 2000 kusů cigaret, tedy sto krabiček. Zhruba třetinou se však na tuzemské spotřebě podílí nákupní turistika Němců a Rakušanů v příhraničí. Celkově je tak spotřeba v Česku čtvrtá nejvyšší ze zemí Evropské unie.

Tabákové firmy při podobně razantním zvyšováním daně argumentují rizikem nárůstu černého trhu. Už od loňska u nás podle nich přibývá kuřáků, kteří vyhledávají pašované a padělané cigarety, výrazně levnější kvůli nezaplaceným daním. Což ovlivňuje i celkový výběr tabákové daně, která loni přinesla do státní kasy necelých 56 miliard korun, meziročně o 2,9 miliardy méně.

Ministerstvo financí uvádí, že další zvýšení sazby vychází, stejně jako to letošní, z doporučení mezinárodních organizací, opakovaných požadavků resortu zdravotnictví i dlouhodobých cílů vlády v oblasti veřejného zdraví.

Tentokrát má rozšíření nelegálního trhu brzdit postupné zdražení, rozdělené zhruba po čtyřech korunách do tří následujících let. „Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023, což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty,“ uvádí ministerstvo.

Výrobci: Není kam spěchat

Tabákové firmy kvůli letošní skokem zvýšené dani zdražily cigarety o víc než desetikorunu na průměrnou cenu kolem 104 korun za krabičku. Teď upozorňují, že stát přichystal další zdražení, aniž by byl vyhodnocen dopad toho letošního. Například jeho vliv na spotřebu.

„Návrh dalšího zvyšování spotřebních daní na tabákové výrobky přichází velmi brzy poté, co letos v březnu došlo k jejich skokovému navýšení, které nemá v historii obdoby. Očekáváme, že bude spojeno s celou řadu negativních důsledků, včetně prudkého nárůstu černého trhu,“ uvedl pro LN mluvčí českého zastoupení firmy British American Tobacco (BAT) Tomáš Tesař.

Nicméně podle hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka není zatím k obavám z velkého nárůstu černého trhu žádný důvod. „Je třeba si však hlídat, aby cena v Česku nedosáhla té německé. Pak bychom přišli o zahraniční zákazníky a 30 procent tuzemských prodejů. Což by znamenalo obrovský daňový propad,“ varuje Křeček.

Pro stát je podle Křečka jednoduché zvyšovat daň ze závislosti. A s jen malou mírou nadsázky lze prý říci, že ministerstvo chce, aby díry v rozpočtu lepili kuřáci.

Zvyšování sazeb daně z přidané hodnoty se týká kromě klasických cigaret a volného tabáku ke kouření i takzvaných zahřívaných tabákových výrobků, které u nás na trhu prodává Philip Morris pod značkou IQOS a BAT pod značkou glo.

Tyto zahřívané tabákové výrobky stát zdaňuje výrazně nižší – zhruba čtvrtinovou – částkou než klasické cigarety. Státní rozpočet tak vzhledem k jejich stále většímu rozšíření přichází o nemalé částky. Ovšem na tom ministerstvo financí zatím nic měnit v dohledné době neplánuje.