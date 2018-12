Na bydlení si Češi půjčují víc. Letos si půjčili rekordních 293 miliard

Praha Půjčky na bydlení letos trhaly rekordy – růstu úrokových sazeb i cen nemovitostí a v neposlední řadě přísnější regulaci ze strany České národní banky navzdory. Přestože kvůli přísnější regulaci ČNB ubylo hypoték, Češi si letos na bydlení půjčili rekordních 293 miliard.

„Hypotéky letos dosáhnou až téměř k hodnotě 220 miliard korun a úvěry ze stavebního spoření téměř jistě překročí 73 miliard korun. V součtu dosáhne financování bydlení hodnoty 293 miliard korun, což je historický rekord,“ odhaduje Libor Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance. Loni přitom banky a stavební spořitelny poskytly na úvěrech zhruba 289 miliard korun.

Hypoték ubylo

Skutečností přitom je, že zájem o samotné hypotéky v průběhu letošního roku klesal jak objemově, tak početně. Za uplynulých 11 měsíců objem sjednaných hypoték dosáhl 203,5 miliardy korun. To je v porovnání s loňským rokem o dvě miliardy méně.



„V prosinci se rozdíl více projeví, neboť vloni se poskytl objem za 20 miliard korun, letos to bude okolo 15 až 16 miliard, pokles hypotečního trhu v objemu odhadujeme o přibližně tři procenta,“ vypočítal Ostatek. Počet sjednaných úvěrů je přitom ještě výraznější. Loni za 11 měsíců bylo sjednáno lehce nad sto tisíc hypoték, letos je to za stejnou dobu necelých 93 tisíc půjček na bydlení.

„Oproti minulému roku by pokles počtu úvěrů měl být okolo deseti procent a pokles v objemech maximálně v jednotkách procent – tam se projevily rostoucí ceny nemovitostí,“ vysvětluje Josef Rajdl, hypoteční analytik společnosti Fincentrum.

Regulace funguje

Hlavní příčinou poklesu je však nová regulace ČNB, která platí od října. Ta po bankách požaduje, aby hypotéku schvalovaly jen těm žadatelům, jejichž celkový dluh včetně sjednávané hypotéky nepřesáhl devítinásobek jejich ročního čistého příjmu a měsíční splátka dluhů nebyla vyšší než 45 % čistého měsíčního příjmu.