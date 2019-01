Podle Hypoindexu objem hypoték loni klesl o 7,4 miliardy

Praha Loni bylo sjednáno 99 477 hypotečních úvěrů za 218,41 miliardy korun. Bylo to o 7,38 miliardy méně než předloni. V roce 2017 bylo uzavřeno 109 618 hypoték, a v rekordním roce 2016 to bylo 114 550 hypoték. Vyplývá to z údajů Hypoindexu společnosti Fincentrum.

Nejvyšší objemy i počty hypoték loňského roku byly v říjnu, kdy si hypoteční úvěr sjednalo 10 590 klientů v celkovém objemu 24,284 miliardy korun. Nejvyšší sazba byla v prosinci. Zájem o hypotéky v říjnu vzrostl hlavně kvůli dalšímu doporučení o omezení poskytování hypotečních úvěrů Českou národní bankou. Nová doporučení sice platí od 1. října 2018, ale trh většinou reaguje se zpožděním a v říjnu ještě dobíhaly obchody uzavřené v září.

Loňský rok na hypotečním trhu byl hlavně ve znamení růstu sazeb a regulace ČNB. Ta v roce 2018 zvýšila úrokové sazby celkem pětkrát, což se podepsalo i na hypotečních úvěrech. Průměrná úroková sazba vázaná na objem tak za celý loňský rok činila 2,55 %. O rok před tím byla 2,02 %.

„Rok 2018 se dá popsat jednoduše - rostoucí sazby a čekání na to, jak silný bude útlum trhu. Hlavní roli sehrála ČNB snažící se svými doporučeními k ověřování bonity hasit požár, který v minulosti způsobila, když svými intervencemi zaplavila trh přebytečnou likviditou. Nutno podotknout, že její kroky jsou úspěšné. Její doporučení jsou sice v některých ohledech obcházena, ale rychlým zvyšováním základních sazeb vyvedla banky z pasti nízkých úroků,“ uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Od října loňského roku platí, že dluh žadatele o hypoteční úvěr by neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně na splátku dluhu by měl dlužník vynaložit maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu. Banky mohou udělit výjimku pěti procentům žadatelů.

„Letos se nejspíš hypotečních rekordů nedočkáme. Zájem o hypotéky pravděpodobně ještě klesne. Úrokové sazby budou nejspíš nadále růst. ČNB je ale asi nebude zvyšovat tak často, jako tomu bylo v loňském roce,“ odhadl Rajdl. Guvernér ČNB Jiří Rusnok už dříve řekl, že další zpřísnění poskytování hypoték ze strany centrální banky zřejmě nepřijde. ČNB chce nejprve vyhodnotit dopady stávajících doporučení.

Objem hypotečních úvěrů činil loni podle odhadů lídra trhu Hypoteční banky 220 miliard korun, což je o šest miliard Kč méně než v roce 2017. Letos očekává pokles na 200 miliard korun.