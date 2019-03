Předžalobní výzva, úspora 130 000 korun za první fixační období a hypotéka. Tvrdá hra o financování bytu

Zkušený finanční poradce společnosti Partners Lukáš Novák se se svou klientkou Veronikou Machat seznámil před pěti lety v rámci brněnských podnikatelských klubů, jež Veronika organizovala. Setkání nakonec přerostlo ve finanční operaci, která Veronice ušetřila hodně peněz.

ADVERTORIÁL

Když Veronika Machat potřebovala peníze na byt, na první pohled byla její volba jednoduchá. „Měla jsem od rodičů založené stavební spoření, takže jsem se vydala na pobočku stavební spořitelny a neřešila srovnání mezi překlenovacím úvěrem od spořitelny a klasickou hypotékou. Měla jsem pocit, že mi paní ze stavební spořitelny poradila dobře,“ popisuje tehdejší situaci klientka. Výsledek byl, že si pomocí překlenovacího úvěru od stavební spořitelny zajistila 2,2 milionu korun.

Hypotéky zdražují. Pokud přemýšlíte o vlastním bydlení, neváhejte!

Rozdíl mezi hypotékou a překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření spočívá v úročení. Hypotéka se splácí anuitně, tedy každý měsíc část jistiny a část úroku. Kdežto v překlenovacím úvěru se jistina vůbec nesplácí, a zaplacené úroky jsou tak oproti hypotéce výrazně vyšší, protože nedochází k jejich snižování v čase. Překlenovací úvěr se sice navenek tváří jako analogické řešení k hypotéce, ale jde o jiný typ produktu.

Sedmnáct let splácení úroků

„Veronika tak stále splácela jen úroky z částky 2,2 milionu, které jí stavební spořitelna půjčila. Řádný úvěr měla začít splácet až za 17 let,“ vysvětluje poradce, který se s Veronikou seznámil během podnikatelského klubu Business for Breakfast v Brně. Nové klientce proto navrhl refinancovat a vzít si hypotéku.

Veronika byla samozřejmě nadšená, nápad se jí zdál skvělý, chtěla do toho jít. Jenže přišel zádrhel – stavební spořitelna odmítala vydat vyčíslení zůstatku, a bez tohoto dokumentu nebylo refinancování možné. „Jednalo se o plošnou praktiku instituce v daném období, prakticky bez šance na její prolomení,“ uvádí finanční poradce Novák. Vyřešit nevstřícné jednání stavební spořitelny se podařilo společně s advokátem. Vytvořili strategii, jak právně zatlačit na instituci, a to cestou takzvané předžalobní výzvy se soupisem náhrad škod, které by si Veronika v soudním řízení nárokovala.

Najděte si nejvýhodnější hypotéku na trhu ještě dnes.

„Ukázalo se to jako správné řešení a klientka nakonec svůj úvěr refinancovala za skvělých podmínek,“ dodává Lukáš Novák. Kdyby se ale do problému nevložil, zaplatila by Veronika za 30 let o 450 000 korun víc. Jen za první fixační období jí tak ušetřil přes 130 000 korun.

Díky této operaci navíc získala Veronika ze stavebního spoření 300 000 korun. Sumou chtěla okamžitě snížit svou hypotéku, ale její finanční poradce jí nedovolil „nalít“ peníze do hypotéky. Vysvětlil jí výhodnost investice do podílového fondu, kde jí nyní tyto peníze vydělávají 20 000 až 30 000 korun ročně.

Chci odejít dříve do důchodu

„Podobnou situaci řeším s klienty velice často. Pokud volné peníze vloží do fondů, kde generují výnos 5 až 8 procent ročně, je to pro ně výhodnější než si hned snížit dluh z hypotéky s aktuální úrokovou sazbou dvě a půl procenta,“ vysvětluje Lukáš Novák, který teď radí s financemi také Veroničiným rodičům či sourozencům.

Splňte si své sny. Začněte investovat ještě dnes. Poradíme, jak.

Díky nižším splátkám hypotéky si Veronika může efektivně ukládat další peníze do podílových fondů. Měsíčně je to 2000 korun. To se na první pohled může zdát málo, nicméně v dlouhodobém horizontu dokážou díky složenému úročení udělat velmi zajímavý výsledek.

„Mým cílem je mít možnost přestat pracovat dříve než v důchodovém věku, protože budu finančně zajištěná,“ usmívá se Veronika, která má pro svého poradce další úkol – s partnerem si už vyhlíží větší byt a chce pomoci s jeho hladkým financováním.