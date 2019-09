Růst minimální mzdy by měl kopírovat růst průměrné mzdy, prosazuje Schillerová

PRAHA Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by upřednostnila navýšit minimální mzdu tak, aby byl v příštím roce zachován poměr minimální a průměrné mzdy. Růst minimální mzdy by tak měl kopírovat růst průměrné mzdy. ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Poměr minimální a průměrné mzdy je v současnosti zhruba 40 procent. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD navrhlo pro příští rok růst minimální mzdy zhruba o deset procent, tedy o 1350 korun na 14 700 korun. Odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 15 000 korun, Hospodářská komora její růst odmítá.

Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 34 105 korun. „Chceme i nadále pracovat na zvyšování životní úrovně nízkopříjmových zaměstnanců, musíme ale myslet i na ekonomické možnosti, zvláště teď, když tempo růstu ekonomiky zvolňuje a očekává se i nižší dynamika průměrných mezd. Osobně bych proto preferovala navýšit minimální mzdu tak, aby byl v příštím roce zachován poměr minimální a průměrné mzdy, což je takřka průměrná relace v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj),“ uvedla ministryně. Minimální mzdu pobírá asi 150 000 lidí Zároveň ale dodala, že je zastáncem toho, aby se v první řadě na dalším růstu minimálních výdělků domluvili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. „Vláda by do těchto vyjednávání měla vstupovat až v okamžiku, kdy se sociální partneři nedohodnou,“ dodala. Minimální mzdu, kterou pobírá asi 150 000 lidí, zvyšuje vláda svým nařízením. V posledních letech to dělá každoročně vždy od ledna. Od roku 2014 do letoška se nejnižší výdělek zvedl o 4850 korun, tedy zhruba o 60 procent. Rostl tak výrazně rychleji než ostatní mzdy. Odbory ale poukazují na to, že čistý nejnižší výdělek je v Česku dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby pro samotného dospělého.