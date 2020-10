Technologie zrychlily investice na milisekundy. Než člověk mrkne, vyřídí pro něj broker až dvacet objednávek

Praha Koronavirus přinesl nejen rychlé propady na akciových trzích, ale i nevídané možnosti investování, které nezůstaly bez povšimnutí české veřejnosti. Podle Vladimíra Holovky ze společnosti XTB, jednoho z předních českých brokerů, se počet nových zájemců o investice až zdesetinásobil.

Nahoru, dolů. Rychlé investiční propady i návraty. Práce v režimu home-office nebo intenzivní využívání nových technologií chod jednoho z největších brokerských domů v Česku neovlivnila. Naopak. „I když žádostí o nové účty významně přibylo, nezaskočilo nás to. Díky systematické práci na digitalizaci i mobilní aplikaci pro běžné investory jsme dokázali klientům vyhovět, a to extrémně rychle,“ poukázal vedoucí obchodního oddělení XTB Online Trading Vladimír Holovka.



Jste předním brokerským domem v Česku. Jak vás ovlivnila současná situace, jedete v home-office režimu? Není to na škodu byznysu?

Na home-office jsme se přesunuli kompletně celá společnost prakticky od jara. Vyžádalo si to samozřejmě celou řadu změn, abychom dokázali plynně komunikovat a koordinovat naše činnosti i takto vzdáleně. Naše služby jsou primárně on-line. Proto, když jsme tento přesun realizovali, nebylo nutné podstupovat riziko výpadku pracovních sil z důvodu onemocnění nebo karantény. Tím pádem i nadále dokážeme obsluhovat naše klienty ve stejné míře.

V tomto roce jsme byli svědky extrémních tržních výprodejů. Jak to investoři zvládali?

Na jaře se psaly další zajímavé kapitoly do investičních dějin. Tak hluboké a rychlé propady akciových trhů svět asi neviděl. V rámci minulé finanční krize byly propady možná o něco hlubší, ale trvaly řádově několik měsíců. Tentokrát však podobné propady proběhly v řádu několika málo dní. To možná způsobilo, že řada investorů vlastně ani nestihla řádně zareagovat. Než si stačili vyhodnotit situaci, tak už jim portfolia hlásila minus 20 i minus 30 procent, což bylo opravdu hodně. Naštěstí se trhy díky podpoře vlád a centrálních bank relativně velmi rychle uklidnily, a naopak ukázaly mimořádně rychlý návrat. Ačkoliv bylo hodně investorů, kteří během extrémních výprodejů neudrželi svá portfolia a realizovali významné ztráty, tak naopak možná ještě více investorů nakupovalo levné akcie za volný kapitál.

Byla to z jejich strany dobrá strategie?

Nakonec se to ukázalo jako velmi dobrá strategie. Takovéto události nabízejí trhy jednou za několik let. Toho si všimla i možná méně zasvěcená investorská veřejnost a začala toho hojně využívat. I proto jsme během těchto kritických týdnů evidovali rekordní zájem o akciové investice a ohromný příval nových zájemců.



Byli jste na takovýto nápor připraveni?

Zpětně mohu zhodnotit, že jsme to zvládli skvěle. I díky tomu, že jsme roky předtím systematicky pracovali na digitalizaci a optimalizaci automatických procesů, kde to jen šlo. Ačkoliv jsme v prostředí, které je charakteristické svou silnou regulací a v první řadě musíme vždy vyhovovat těmto požadavkům, je proces na naší straně i na straně klienta maximálně jednoduchý a rychlý. To nám umožnilo i v nejexponovanějších momentech, kdy byl nápor nových zájemců více jak desetinásobný, vyřizovat nové žádosti o účet tak, že jsme měli čekací dobu jeden maximálně dva dny. U konkurentů, kteří fungují ještě na tradičních papírových formách smluv, to byly zpravidla týdny.



Jak se změnily potřeby investorů a obchodníků od poslední finanční krize před více než 10 lety?

Osobně eviduji znatelný vývoj jednotlivých investičních generací. Například pamatuji, že před těmi 10 lety musel mít lepší investor více monitorů, více analytických zpráv a více různých dalších technických indikátorů. Dnes naopak žijeme v informační přesycenosti, a proto jsou stávající investoři naopak minimalisté. Nepotřebují několik monitorů, když mají jednu mobilní aplikaci, nepotřebují studovat tisíce různých zdrojů, když mají ten správný zdroj informací pro své rozhodnutí a nepotřebují mít přehled o desítkách trhů z celého světa, když jim stačí vnímat jenom pár vybraných investičních titulů. Dalším takovým znakem, který investoři zajisté ocenili, je znatelný pokles nákladů spojených s obchodováním a investováním. Zjednodušeně by se dalo říci, že za posledních 10 let náklady klesly na jednu desetinu. Posledním bodem, který jsem už také trochu zmínil, je všeobecný rozvoj technologií, které usnadňují investorovi proces rozhodování, nebo i řízení samotného portfolia.



Když si vezmeme zmíněné technologie. Promítl se jejich rozvoj do života obchodníka na burze?

V první řadě se to odrazilo v dostupnosti informací. Já si pamatuji, že například v roce 2005 bylo žalostně málo informací o tom, jak vůbec investovat nebo obchodovat na finančních trzích. Zároveň zpravodajství bylo k dispozici jen profesionálům, a to ještě za velmi drahé poplatky. Dnes může každý zdarma sledovat vybrané informační zdroje přes Twitter nebo Facebook, a má tak relevantní informace během zlomku vteřiny. A když už jsme u té rychlosti, věřím, že zkušení investoři za poslední dekádu zaznamenali také významný posun v rychlosti exekucí jejich pokynů...



Jak se to projevilo?

Jsou pryč doby, kdy se volalo brokerovi po telefonu, nebo kdy vám on-line aplikace spárovala požadavek za řádově jednotky sekund. V současnosti je vše zrealizované v řádu milisekund, například průměrná rychlost vyřízení objednávek XTB se nyní pohybuje okolo 11 milisekund, což znamená, že než stihnete jednou mrknout, tak my vám zvládneme zrealizovat téměř 20 objednávek po sobě. I toto extrémní zrychlení přináší investorům úspory v podobě minimalizace takzvaných skluzů v plnění.



V čem se investování změnilo s ohledem na technologie ve vazbě k běžnému investorovi?

Pro běžného investora je důležité, že má přehled svého portfolia v mobilní aplikaci. Kdykoliv a opravdu rychle může s portfoliem operovat. Z našich statistik vyplývá, že téměř polovina všech obchodů již probíhá pomocí mobilních aplikací.



O co mají nyní investoři největší zájem?

Stále evidujeme nadprůměrný zájem o akciové investování. Pokud bych to měl specifikovat, je to konkrétně zájem o technologické tituly jako jsou Apple, Facebook, Google nebo Tesla. Dalším takovým pokračujícím trendem je takzvané indexové investování pomocí ETF, kde si investor nevybírá konkrétní tituly, ale investuje do trhu jako celku, a předpokládá, že v rámci diverzifikace dosáhne rizikově očištěného slušného a trvalého výnosu. Základem tohoto přístupu je pravidelnost takovýchto investic. V neposlední řadě jsou další zajímavou skupinou komodity, a to například vzácné kovy nebo energetické komodity. Investoři vyhledávají například zlato a stříbro z obav budoucí inflace díky stimulům centrálních bank. Další stále žádanou komoditou je ropa, která se po svém extrémním výprodeji v první polovině tohoto roku nadále těší zájmu nejen drobných investorů.

V čem považujete služby XTB za unikátní?

Určitě v technologii. Snažíme se, aby náš klient měl co nejsnazší cestu k tomu, co zrovna potřebuje. V dnešní době není obtížné vytvořit ultra-sofistikované řešení, ale výzvou naopak je klientovi nabídnout uživatelsky snadnou a přívětivou aplikaci, která mu intuitivně splní vše, co právě potřebuje. Další rovinou služeb jsou naše aktivity v oblasti bezplatného vzdělávání pro širokou veřejnost. Spolupracujeme s celou řadou lokálních i globálních externích edukátorů, kteří předávají své know-how, jak obchodovat a investovat. Podle těchto videokurzů a různých psaných materiálů i knih se mohou nejen začátečníci postupně vzdělávat v problematice finančních trhů. A asi poslední a nejčerstvější unikátností je, že jsme od začátku tohoto měsíce nastavili trvale bezpoplatkové obchodování akcií a ETF instrumentů.



Jak je možné, že můžete svým klientům nastavit nulové poplatky? Není v tom nějaký háček?

Háček to skutečně nemá, Na rozdíl od některých jiných brokerů nenavyšujeme takzvané spready na akciích, nebo jiných instrumentech. Jediné, co jsme nastavili, je horní limit měsíčního obratu 100 000 EUR, což je pro 97 procent našich klientů dostatečný prostor. Dovolit si to můžeme proto, že nejsme primárně akciový broker, ale máme jistou standardní poplatkovou strukturu u jiných instrumentů, jako jsou komodity, forex, pákové akciové indexy a tak dále. Navíc exekuční poplatky na akciích jsou dnes relativně tak malé, že to pro nás nejsou nějaké závratné ztráty a počítáme i s tím, že u nějakého nenulového procenta akciových investorů dříve nebo později proběhne i nějaký obchod na instrumentu se standardním poplatkem.

Je něco, co byste poradil investorům, aby ve stávající době obstáli?

Různé výzkumy chování investorů nám ukazují, že si s námi hlava často dělá, co chce. Proto bych všem doporučil si jasně formulovat svoji investiční nebo obchodní strategii, ideálně na papír, a poté se jí držet. Nenechat se nejasným našeptáváním tržního šumu zviklat a opustit tuto stanovenou strategii. Věřím, že se to v dlouhodobém horizontu vyplatí více než přelétávat z jedné strategie na druhou. S tím souvisí kontinuální a nikdy nekončící vzdělávání. Paradoxně se setkávám s tím, že investoři, u kterých by si člověk řekl, že už žádné studium nepotřebují, věnují svému sebevzdělávání několikanásobně více času a energie než úplní začátečníci.