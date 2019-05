Čeští bankéři dohnali v platech Západ. Loni brali i 26 milionů korun

PRAHA Oblíbeným tématem odborářů v Česku je upozorňovat, jak Češi jen pomalu dohánějí Západ v oblasti platů. Přinejmenším v jedné z nich to neplatí: u vrcholných manažerů tuzemských bank. Ti své západní kolegy pomalu dotáhli.

Podle zjištění LN přinejmenším tři vrcholně postavení manažeři tří finančních institucí České spořitelny, ČSOB a Moneta Money Bank měli loni plat, včetně odměn, vyšší než jeden milion eur (asi 26 milionů korun). Všichni tři pracují v Česku. Počty lidí s příjmem vyšším než milion eur musejí banky zveřejňovat na základě požadavků regulatorního orgánu Evropské unie, takzvané Evropské bankovní autority. Nemusí ale uvádět jména a přesný plat.



Osm lidí s takto vysokým příjmem reportovala prostřednictvím PPF banky společnost PPF Financial Holdings patřící do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera (54), jehož majetek podle časopisu Forbes dosahuje částky 15,5 miliardy dolarů (asi 354 miliardy korun). Z nich dokonce dva měli roční příjmy ve výši od 2,5 milionu do tří milionů eur (tedy mezi 64 a 77 miliony korun). „Všech osm pracuje ve skupině Home Credit, ve vedení jednotlivých společností, sedm z nich v zahraničí mimo země Evropské unie,“ uvedla na dotaz LN mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová. LN se zajímaly, o které pozice se vlastně jedná. Na to však mluvčí skupiny PPF neodpověděla.

Podobné vyjádření zaznívá i z jiných bank, jejichž bankéři mají roční příjmy přesahující symbolickou hranici jednoho milionu eur. „Údaje týkající se mezd a odměn zaměstnanců považujeme za důvěrné a standardně je nezveřejňujeme ani nijak nekomentujeme. Tato praxe je běžná v celém českém soukromém sektoru,“ říká František Bouc z tiskového oddělení České spořitelny. Je to přitom paradoxní. Zatímco v Česku je zveřejňování příjmů nejvýše postavených manažerů tabu, na Západě jsou platy šéfů firem veřejnosti známy. Například plat včetně odměn a opčního programu na akcie Andrease Treichla (66), šéfa Erste Group, která je mateřskou společností České spořitelny, činil za loňský rok podle dat agentury Bloomberg 2,7 milionu eur.