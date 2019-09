Začínají platit nová pravidla užívání karet. Přečtěte si v pěti bodech, co novinka přináší

Již od soboty může v obchodech docházet k problémům při placení kartou. Česká národní banka proto vydala varování před možnými komplikacemi. Začnou totiž platit nová pravidla pro potvrzování jednotlivých plateb, která však mohou znemožnit hlavně bezkontaktní platby do 500 korun, u kterých se dosud nevyžadovalo zadávání PIN.

Platba nemusí vůbec proběhnout, a to bez udání důvodu. Obchodník si tak může myslet, že má zákazník špatnou kartu nebo nedostatečný zůstatek. Další pokusy nepomohou. Je třeba kartu do terminálu vložit a zadat PIN. Podle odborníků ale půjde o dočasné potíže.

„Se zamítáním bezkontaktních plateb se můžete v některých případech setkat i na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy,“ varuje ČNB. Je tak možné, že si lidé jízdenku přímo ve voze kartou nekoupí a budou muset požádat řidiče nebo zaplatit přes SMS.

Nová pravidla určují, že je heslo potřeba zadat buď po několika platbách, nebo při dosažení jisté sumy, jež byla uhrazena bez PIN. To aby se snížilo riziko, že se karty někdo zmocní a bude ji zneužívat k drobným nákupům. Některé terminály mohou nové požadavky zmást.

Problémů ale může být více. Co tato novinka skutečně přináší?

1. Potíže mohou nastat u jakékoli banky

Problémy v obchodech způsobí nepřipravený terminál, ne konkrétní banka či vydavatel platební karty. Odhady, kolika míst se to může týkat, se liší. Předpokládá se ale, že většina terminálů je na změnu připravena, a to hlavně u velkých obchodních řetězců. Důležité je vědět, že pokud terminál platbu zamítne, ČNB doporučuje kartu do přístroje vložit a zadat PIN. To by mělo fungovat.

2. Banky změny oznamují. Někdy ale pozdě

Změny se týkají všech bank, některé se ovšem připravily s předstihem a jejich klienti tak nemusí nic pocítit, jiné to nechaly na poslední chvíli. Důležité je věnovat pozornost zprávám od banky. Ty mohou upozorňovat na změny autorizací plateb či na nový způsob přihlašování k internetovému bankovnictví. Případně na nutnost vytvořit si i další záložní heslo.

Zároveň je ale třeba být obezřetný a ujistit se, že nejde jen o snahu podvodníků dostat se k přístupovým údajům.

3. Důslednější ověření: jen PIN a mobil už nepostačí

Hlavní změnou, která začíná od soboty platit, je povinnost takzvaného dvoufaktorového ověření. To ve skutečnosti znamená, že přístup k bankovnímu účtu nebo pokyn k provedení platby je třeba nově ověřit minimálně dvěma ze tří možností – něčím, co zákazník zná (heslem nebo PIN), něčím, co vlastní (mobilní telefon, konkrétní počítač, ale i platební kartu), a také něčím, co prostě je (třeba otisk prstu).

„Rostoucí počet podvodů i s léta osvědčenými metodami, k nimž patří například SMS, jen poukázal na dynamický vývoj na straně podvodníků a na skutečnost, že co bylo dříve považováno za etalon funkčního a bezpečného řešení, dnes už nemusí dostačovat,“ vysvětluje důvod změn Jiří Urbanec, bezpečnostní expert poradenské společnosti PwC.

4. Drobná změna placení v obchodech

Placení kartou se zadáváním PIN se nezmění, u menších plateb zpravidla do 500 korun se ale nově zavádí povinnost plátce čas od času ověřit. PIN tak bude třeba zadat, pokud půjde o šestou drobnou transakci v řadě, případně pokud došlo postupně k platbám za více než 3800 korun (nebo ekvivalent 150 eur).

Karetní společnost Visa doporučuje, aby banky využívaly strop v podobně finanční částky. Jejich klienti tak mohou učinit více drobných plateb, než budou muset zadat PIN, například 19 nákupů po dvou stokorunách. Toto omezení vůbec nemusí pocítit ti, kdo platí částky nad 500 korun, u kterých je třeba PIN zadávat vždy. V ten okamžik se limit pro platby bez hesla počítá opět od začátku.

5. K platbám na webu jedno heslo navíc

U plateb na internetu již nějakou dobu u většiny bank nestačí jen mít v ruce platební kartu a opsat z ní potřebné údaje. Je třeba mít také přístup k mobilnímu telefonu a z něj opsat přístupový kód.

Nově se bude často připojovat ještě další autorizace, při které bude třeba zadat ještě další heslo. Může jít o další PIN nebo například o přihlášení se otiskem prstu přes aplikaci.