Benzin a nafta se už na ceny před válkou nevrátí, říká bývalý šéf koncernu MOL v Česku

Kolem 42 korun za litr benzinu platí dnes v průměru řidiči v Česku a diesel je ještě o nevídaných 4 až 5 korun dražší. V nejbližší době se na tom nic zásadně nezmění. Velkou změnu ale nepřinese ani delší horizont, k němuž dohlédne oko a analýzy ekonomů a lidí z petrolejářské branže.

Naděje, že by pohonné hmoty v následujících měsících klesly na úroveň před ruskou okupací Ukrajiny, jsou prakticky nulové. Benzin by musel oproti dnešku zlevnit alespoň o 5 korun, a nafta dokonce o více než 10 korun. Což není v nastalé situaci protiruských sankcí a blížícího se konce dovozu ruské ropy a zejména ruského dieselu reálné.

Lidovky.cz: Co všechno v petrolejářském oboru ovlivnila ruská okupace Ukrajiny?

Obecně je největší vliv války patrný ve vyšponování cen ropy a následně produktů. A když je pohonné hmoty zdražují, lidé víc než jindy přemýšlejí, co si vůbec koupí a co už ne. Cíleně si už vybírají ty nejlacinější možnosti, které kde mají.