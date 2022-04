Musk chce koupit celý Twitter, aby rozvinul jeho potenciál. Nabízí 43 miliard dolarů

Společnost má podle Muska mimořádný potenciál, který on zcela rozvine, citují miliardáře agentury.

„Od mého investičního vstupu zjišťuji, že společnost nebude ve své současné podobě vzkvétat. Twitter se musí změnit v soukromě vlastněnou společnost,“ uvedl Musk v dopise šéfovi Twitteru Bretu Taylorovi.

„Je to má nejlepší a konečná nabídka. Pokud nebude přijata, budu muset přehodnotit svoji pozici coby akcionáře,“ dodal Musk.

Muskovy snahy o ovládnutí Twitteru vypluly na povrch počátkem dubna, kdy americký burzovní regulátor zveřejnil informaci o tom, že šéf automobilky Tesla získal ve společnosti podíl 9,2 procenta a stal se jejím největším akcionářem.

V sobotu pak šéf Twitteru oznámil, že Musk nebude členem správní rady. Podle dřívější dohody měl do roku 2024 zastávat funkci ředitele. Po dobu, kdy by byl členem správní rady, a 90 dní po ukončení členství by však nesměl sám nebo ve skupině vlastnit více než 14,9 procenta akcií Twitteru.

Nyní tedy vychází najevo, proč by pro něj byla taková hranice limitující.

Twitter zatím na Muskovu nabídku oficiálně nereagoval.

Elon Musk nabízí za akcii Twitteru 54,20 dolaru, což je zhruba o 50 procent více, než za kolik se akcie obchodovaly ještě koncem ledna. Od té doby se jejich cena zvedla až k současným zhruba 46 dolarům. Přesto se někteří analytici domnívají, že Muskova nabídka je nízká a poukazují na fakt, že před necelým rokem se za akcii platilo i sedmdesát dolarů.