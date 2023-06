Češi si o víc peněz neřeknou, i když jim chybí. Jsou v tom nejhorší na světě

O vyšší plat si v nejbližších měsících plánuje říct jen necelá čtvrtina tuzemských zaměstnanců. To je nejméně z více než čtyř desítek sledovaných zemí. Ve světě se v průměru chystá o víc peněz požádat 42 procent pracovníků, vyplývá z průzkumu společnosti PwC. Není to ale tak, že by Češi měli peněz dost, každý pátý Čech totiž má kromě zaměstnání ještě přivýdělek.