‚Požírá zplodiny a zlepšuje ovzduší.‘ Na festivalu v Goodwoodu představili vůz budoucnosti

Na festivalu v Goodwoodu byl představen nový typ automobilu, který by měl doslova „požírat“ zplodiny a pomáhat k menšímu znečištění ovzduší. Výroba elektrovozidla Airo je naplánována na rok 2023 a mělo by se vyrobit až milion kusů. Přestože má být nové auto designově vytříbené a pyšnit se řadou vymožeností, spousta kritiků jeho účinnost na zlepšení životní prostředí zpochybňuje.

Na žádost společnosti IM Motors vytvořil návrh nového elektroautomobilu, který má pomoci jak s ochranou životního prostředí. Přestože se Thomas Heatherwick zabýval až doposud jen architektonickými návrhy, vybrala si ho firma, aby to byl právě on, kdo navrhne nový vůz Airo.

„Když nás oslovila společnost IM Motors v Číně, řekli jsme, že nejsme designéři automobilů a oni řekli - proto vás chceme,“ uvedl designér, jenž se v minulosti podílel například na plánech výstavby centrály firmy Google v Kalifornii a Londýně.

Nový model by se měl začít vyrábět v Číně v roce 2023 v počtu milionu kusů a jeho cena by se měla pohybovat kolem 40 tisíc liber, což označil autor návrhu jako „bláznivý luxus“.

Vůz byl poprvé představen na dubnovém autosalonu v Šanghaji a obsahuje řadu vymožeností. Disponuje velkou skleněnou střechou, volantem skrytým v palubní desce a interiérem, který je navržený tak, aby vypadal jako pokoj s nastavitelnými sedadly, kde lze pořádat schůzky okolo centrálního stolu. Sedadla lze navíc případě potřeby přeměnit na postele. Inspiraci Heatherwick našel u letadel prvotřídních leteckých společností. „Covid vyvolal krizi 'prostoru’. Mnoho z nás žije v bytech a domech a potřebuje více prostoru, kanceláře nebo pracovny. Vůz se stává společným prostorem na dobu, kdy se neřídí,“ uvedl autor designu.

Hlavní devizou však není propracovaný interiér, ale snaha pomoci k menšímu znečišťování životního prostředí. Přední mřížka by měla odrážet proudění vzduchu nad vozovkou v rýhovaném exteriéru. Auto by mělo být zároveň vybaveno vzduchovým filtrem, který posbírá zplodiny až o velikosti tenisového míčku. „Nemusí to znít jako hodně, ale pomyslete na tenisový míček v plicích, který přispívá k čištění vzduchu a na samotném milionu vozidel v Číně se to sčítá,“ řekl Heatherwick.

I přes dobrý úmysl vyvolal moderní design a snahy o řešení otázky znečištění tradičně reakce spousty kritiků. Ti jsou přesvědčeni, že původní návrh nebude uveden do praxe. „Automobilový průmysl má dlouhou historii vytváření vzrušení kolem koncepčních vozů, ale přechod k výrobě - pokud k němu vůbec dojde - obvykle znamená, že vzrušující prvky jsou nahrazeny něčím schopným výroby, praktickým používáním a nákladově efektivním,“ hovořil za všechny Peter Wells, profesor podnikání a udržitelnosti v Centru výzkumu automobilového průmyslu na Cardiff Business School.

„Nechápu, jak může tento vůz významně přispět k vyřešení mnoha problémů spojených s vlastnictvím a používáním automobilu. Příspěvek tohoto vozu k čištění vzduchu v našich znečištěných městských centrech by byl tak malý, že by jej nebylo možné měřit. To je okamžitě zřejmé, pokud porovnáte objem vzduchu, který pravděpodobně projde filtračním systémem automobilu, s celkovým objemem vzduchu,“ doplnil pro BBC.

Heatherwick kontroval tím, že nový vůz není utopie. „Není to fantazie. Celá myšlenka spočívala v tom, aby to nebylo koncepční auto, a proto spolupracujeme s výrobcem a vše jsme zaměřili na nápady, které se mohou uskutečnit. Zároveň ale připustil, že se design může do určité míry zjednodušit, až se dostane do výroby.