Na poštu bez čekání. Víme, jak bude fungovat systém online rezervací, spustí se už zítra

PRAHA Zdlouhavému čekání na poště by měl už ve čtvrtek udělat přítrž nový systém. Klienti stovek poštovních poboček napříč Českem si budou moci před návštěvou udělat online rezervaci na konkrétní čas, kdy chtějí přijít na řadu. Neobjednaných zákazníků by se změna dotknout neměla.

Jak serveru Lidovky.cz sdělil generální ředitel České pošty Roman Knap, do pilotního provozu se zapojí 400 pošt, na kterých funguje vyvolávací systém. „Očekáváme, že nám to na konkrétních pobočkách umožní lépe zorganizovat vnitřní práci. S rezervačním systémem pro nás bude jednodušší naplánovat, kdy je třeba přepážky posílit a kdy se naopak budou moci pracovníci pošt věnovat jiným činnostem,“ uvedl pro Lidovky.cz Knap s tím, že se systém zatím osvědčil v několika místech včetně nově zrekonstruované pobočky v Mladé Boleslavi.

Zatím bude možnost rezervace zahrnovat zákazníky nejvyužívanějších služeb, jako jsou podání a vyzvednutí dopisů a balíků, Czech Point či bankovní a pojišťovací služby. Rezervaci půjde od čtvrtka provést na webu České pošty. „Po létě, kdy skončí pilotní provoz, plánujeme spustit také mobilní aplikaci a přidat další služby,“ dodal.

Systém by se neměl dotknout klientů, kteří se online neobjednají. „Lidé bez rezervace mohou chodit dál, pro ně se nic nezmění. Pro objednané klienty počítáme s dodatečnou kapacitou,“ říká.

Podle Knapa by se mohla síť pošt, kde bude možné udělat rezervaci online, do budoucna ještě rozšiřovat. „Průběžně zavádíme vyvolávací systémy i na dalších poštách ve větších městech, kde je to potřeba, tam pak automaticky bude i možnost rezervace termínu,“ sdělil.

Služba je součástí změn, jimiž Česká pošta prochází v rámci modernizace poboček a digitalizace poštovních služeb. Primárně je určena pro zákazníky, kteří dopředu vědí, že u přepážky stráví delší dobu například s odesíláním většího množství doporučených dopisů. Dosud mohli lidé využívat možnosti online rezervací jen pro Czech Point, a to jen na vybraných poštách.