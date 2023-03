Řidiči se ještě budou divit. Cena nafty může za rok vzrůst o víc než jen o slevu na dani

Až na konci letošního roku vyprší platnost loni zavedené slevy na spotřební daň z nafty, budou se možná řidiči divit. Stát k nynějším 8,45 koruny z litru nepochybně přidá zpět loni v červnu nastavené snížení sazby o 1,50 koruny (bez DPH). Lze však očekávat, že ve snaze vylepšit příjmy zadluženého státního rozpočtu daň navýší ještě víc.

Například o 2,50 koruny, protože už začátkem roku 2021 stát v rámci pomoci silničním dopravcům snížil sazbu spotřební daně o jednu korunu z předchozí částky 10,95 koruny, teď by se tedy daň vrátila na původní hodnotu z roku 2020. A pokud by kabinet Petra Fialy (ODS) vyslyšel doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) dorovnat naftovou daň až k té benzinové (12,84 koruny z litru), narostla by v příštím roce sazba – a s ní i cena na pumpách – ze dne na den dokonce až o 4,40 koruny.