Česko zřejmě podpoří unijní embargo na ropu z Ruska. Maďaři by mohli dostat výjimku

Evropská komise má do poloviny týdne předložit unijním zemím návrh šestého balíku protiruských sankcí, jehož součástí by mělo být i embargo na dovoz ruské ropy. Cílem je omezit možnosti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina financovat vojenskou agresi na Ukrajině. K ukončení dovozu ruské ropy by mělo dojít postupně do konce letošního roku.

Česko by mohlo návrh podpořit, pokud budou fungovat zvažované společné nákupy energií a unie bude mít k dispozici rezervy, které by pokryly případné nedostatky na evropském trhu.

„Pokud bude platit princip, že i o tu bolest se musíme rozdělit spravedlivým způsobem, tak si umím představit, že bychom ty sankce podpořili,“ prohlásil český ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela po jednání Rady ministrů pro energetiku zemí EU.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková zdůraznila, že přípravy na provoz bez ruské ropy jsou v plném proudu. Německo by se už teď dokázalo bez ruské ropy obejít, prohlásil už před týdnem německý ministr hospodářství Robert Habeck. Podíl spotřeby ropy se během několika týdnů podařilo Německu snížit z 35 na 12 procent.

Ústupky pro Slovensko a Maďarsko

Členské státy zatím nemají k návrhu jednotný postoj a Maďarsko či Slovensko si hodlají vyjednat výjimku. „Ostatní státy se ještě nepřiblížily nezávislosti na ruské ropě jako Německo, to musíme respektovat,“ uznal německý ministr hospodářství.

Dodal, že embargo by mohlo vést ke globálnímu zvýšení cen ropy, ze kterého by v konečném důsledku mohl těžit ruský režim. Berlín tak podle něj nechce u spojenců v unii způsobit ekonomickou katastrofu.

Nejhlasitějším odpůrcem zůstává Maďarsko. „Postoj Maďarska ohledně jakéhokoliv embarga na ropu a plyn se nezměnil: my to nepodporujeme,“ sdělil na dotaz agentury Reuters mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács.

Jeden z unijních činitelů v pondělí novinářům sdělil, že navržený systém může obsahovat výjimky pro dvě země nejvíce závislé na ruské ropě, tedy Maďarsko a Slovensko. Sedmadvacítka musí sankce schválit jednomyslně a ústupky mají Budapešť a Bratislavu přesvědčit k podpoře nového balíku.

Ministři se bavili také o tom, jak zajistit dostatek plynu pro své země a zároveň neporušit dosavadní protiruské sankce, k čemuž by podle komise vedly platby v rublech.

Česko podle Síkely nadále hodlá za plyn platit v eurech, což mu však usnadňuje fakt, že většinu plynu nakupuje na západoevropských burzách. Jedinou českou firmou, která nakupuje plyn přímo v Rusku, je ČEZ, který podle ministra stále platí v eurech.