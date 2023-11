Němečtí železničáři jdou do stávky, odříznou přímé vlaky z Prahy do Berlína

Vyplývá to z aktualizovaného jízdního řádu na portálu německé železniční společnosti Deutsche Bahn (DB). Výstražná stávka za vyšší mzdy začne dnes ve 22:00 a skončit má ve čtvrtek v 18:00. DB očekává rozsáhlé dopady na provoz.

„Je to bezohlednost vůči cestujícím. Tato stávka je zcela zbytečná. Na čtvrtek a pátek máme naplánována jednání, na kterých jsme se společně dohodli. Odborový svaz strojvedoucích ujednání ignoruje a jedná nezodpovědně,“ prohlásil šéf osobního oddělení DB Martin Seiler.

„Nespokojenost zaměstnanců je veliká, jejich požadavky jsou oprávněné,“ řekl ke stávce šéf GDL Claus Weselsky.

Odbory požadují zvýšení mezd o 555 eur (13 600 Kč) měsíčně a vyplacení jednorázové protiinflační prémie ve výši 3000 eur (73 400 Kč). Sporným bodem je zkrácení pracovní doby z 38 na 35 hodin týdně pro pracovníky ve směnném provozu s plnou náhradou mzdy.

Dráhy uvedly, že požadavky odborů by zvýšily náklady na mzdy o 50 procent. Jako protinabídku společnost DB navrhla jedenáctiprocentní zvýšení mezd a jednorázový protiinflační bonus 2850 eur (69 700 Kč). Tato prémie by díky vládnímu kompenzačnímu balíčku nepodléhala zdanění.

V létě dráhy po několika měsících vyjednávání uzavřely dohodu s železničními a dopravními odbory EVG. Zaměstnanci sdružení v EVG díky ujednání dosáhli postupného zvýšení mezd o 410 eur (10 000 Kč) měsíčně a jednorázovou protiinflační prémii 2850 eur (70 tisíc korun). Dohodě předcházely dvě stávky, které zablokovaly železniční dopravu v Německu. Protesty měly dopad i na přeshraniční spoje. V případě České republiky dálkové spoje do Německa končily v poslední stanici na českém území a příhraniční regionální spoje fungovaly pouze na českém území.

Dopad na cestující

Prvním přímým vlakem, který z Prahy pojede až do Berlína, bude spoj Vindobona s odjezdem v 17:28 a s příjezdem do německé metropole ve 21:56. Z Berlína pak první přímý vlak do Prahy pojede v pátek v 06:17. ČD uvedly, že už dnes noční vlak z Prahy do Curychu pojede pouze do Děčína, a to bez přímých vozů do Curychu.

Možná omezení regionálních přeshraničních spojů mezi Českem a Německem nejsou z řádu zatím patrná, podle ČD ale nevyjedou spěšné vlaky spojující Cheb s Norimberkem. Dráhy DB varují, že stávka postihne její dálkové, regionální i městské vlaky. „Prosíme, informujte se znovu bezprostředně před zahájením cesty,“ uvádějí DB u regionálních spojů mezi Českem a Německem.

Přímé expresy mezi Prahou a Mnichovem budou jezdit bez omezení. Tuto linku ale provozuje společnost Die Länderbahn pod značkou alex.

Cestující s jízdenkami v termínu stávky mohou využít spoje v následných dnech, stejná možnost platí i pro mezinárodní jízdenky, které vydaly DB. Lidé také mohou zrušit rezervace míst se zárukou plného vrácení peněz.