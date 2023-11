Co s domem po smrti: dědictví ze zákona nemusí být nejvýhodnější řešení, jaké jsou další možnosti?

Čistě teoreticky se vyplatí majetek rozdat ještě za života. Ušetří se tím starosti v dědickém řízení a také dědici – či v tomto případě obdarovaní – méně zaplatí za služby notáře.

Teorii ale kazí to, že málokdo přesně ví, kdy zemře. Ve filmech hrdina, který je ještě plně mentálně fit, ví, že se blíží jeho čas, vyřídí všechny náležitosti kolem svého majetku, a pak spokojeně odejde. Tak to ale ve skutečném životě nebývá. Někdo se dožije 70, jiný 80 a další přes sto let. I vážné nemoci se dají přežít o desítky let. A během nich se může ledacos změnit.