Nový šéf Ruzyně brzdí odvážné plány. Ty vycházely ještě z ‚dob hojnosti‘, priority ovlivňuje i ekologie

Centrální odbavovací místo či nová stání pro letadla. Ještě před několika měsíci to byl plán, nyní jde o výhled do daleké budoucnosti. Epidemie covidu důkladně pročistila haly Letiště Václava Havla, loni jimi prošla ani ne čtvrtina cestujících proti „plnokrevnému“ roku 2019. Letos to rozhodně nebude o moc lepší.