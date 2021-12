OBRAZEM: Nová krev české železnice. Takhle vypadají očekávané supervlaky Českých drah

Už od začátku nového jízdního řádu, který začne v neděli, by mohly vyjet první vlaky z velké a dlouho očekávané dodávky. InterJety umí jet až 200 kilometrů v hodině a jsou jakýmsi pokračovatelem vlaků Railjet od Siemensu, které České dráhy (ČD) provozují na lince mezi Prahou, Vídní a Štýrským Hradcem.

Celkem by měl státní dopravce převzít deset pětivozových souprav s kapacitou zhruba 330 míst k sezení. Nasazovat je bude na linku Západní expres z Prahy do Plzně a Chebu a také na Krušnohorech z Prahy přes Ústí nad Labem, Teplice v Čechách, Most do Karlových Varů a Chebu.

„Jde o nejmodernější koncept osobních vozů pro dálkové vlaky z produkce konsorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. Tyto jednotky budou aktuálně to nejlepší, co na českých kolejích bude jezdit,“ pochlubil se mluvčí ČD Radek Joklík.

Kromě očekávaných prvků jako je klimatizace, wi-fi nebo klasická zásuvka nabídnou nové vozy například USB porty pro dobíjení elektroniky nebo nabíječku na elektrokola.

Vlaky od Škody a Siemensu by měly také umožnit pohodlnější telefonování. V rámci projektu byla poprvé ve střední Evropě využita technologie výroby oken, která umožní snazší průchod signálu mobilních telefonů.