Máme vizi, jak by měly vypadat důchody, říká odborářský předák Ďurčo. „Nejde to ale udělat za dva týdny“

Největší odborový svaz v Česku svolal na konec března protestní akci. Terčem je zejména chystané prodloužení odchodu do důchodu a emisní norma Euro 7. Odborářům ale také vadí, že s nimi vláda o zamýšlených krocích nediskutuje. „V Česku vlastně vládne Národní ekonomická rada vlády (NERV),“ říká s hořkou nadsázkou Roman Ďurčo, předseda Odborového svazu KOVO. „Naši odboroví ekonomové se v debatách setkávají ne s členy vlády, ale se zástupci NERV. Vláda si do diskusí své zájmy obhajovat nechodí,“ popisuje.

Lidovky.cz: Co je teď největší starostí a aktivitou šéfa nejvýznamnější odborové organizace?

Zabránit návrhům, které rozjíždí anebo formou mediálních balonků testuje vláda, hlavně v důchodové oblasti. Reformu by neměli upéct během pár týdnů, měl by existovat společenský konsensus o hranici věku odchodu do důchodu. Už desítky let se tady marně bavíme o tom, že chceme zvýhodnit hlavně zaměstnance, kteří pracují ve vysoce rizikových profesích, třeba hutníky či horníky. Tuto kategorizaci nám v roce 1992 vláda sebrala. S tím, že najde jiný způsob, jak těmto lidem pomoci, aby mohli jít do předčasného důchodu, protože většina z nich se důchodu ani nedožije.