Odchod do předčasného důchodu vám zkrátí vyplácenou penzi. Jak spočítat, kdy se vám vyplatí?

Podle vašeho věku, nebo přesněji spíše podle data vašeho narození, se bude lišit maximální doba, o kterou můžete do penze odejít dříve. Zákon o důchodovém pojištění totiž stanoví, že „pokud je důchodový věk nižší než 63 let, pojištěnec má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku.

Za předpokladu, že je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o pět let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let“.



Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, dobře zvažte i jeho nevýhody. Pokud si totiž zvolíte tuto variantu, bude vám náležet nižší výše penze, než kdybyste do starobního důchodu odcházeli řádně. Výše předčasného starobního důchodu podléhá tzv. krácení. „Konkrétní výše krácení závisí na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku,“ vysvětluje Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.