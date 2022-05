Ostrava tak oživila debatu, do jaké míry je plošný zákaz řešením problému s gamblerstvím a jeho důsledky. Stovky obcí, měst včetně šesti krajských to řeší podobně. A zbavují se tak někdy i mnohamilionových příjmů z daně z technických her. Jako například v Praze, kde zákaz automatů začne platit koncem příštího roku, v následujícím roce tak metropole přijde podle některých odhadů o víc než 560 milionů korun.