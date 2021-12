Outsourcing skladování šetří čas i peníze. Zájem o něj roste, potvrzuje šéf logistické firmy

Na českém a evropském trhu působí společnost PST CLC už třicet let. Jaké služby klientům nabízíte?

Zákazníkům nabízíme komplexní logistické služby. Zajišťujeme kamionové, železniční, letecké i námořní přepravy, dále celní služby a skladování. Například v námořních přepravách máme dobré vztahy s rejdaři, díky tomu umíme vyjednat velmi dobré ceny. Máme přísná kritéria na kvalitu našich služeb, což se netýká jen skladování, ale i celních služeb, kdy pro naše klienty měsíčně zajistíme zhruba 15 tisíc dokladů. Naší obrovskou předností je především to, že děláme vše.

ADVERTORIAL

Co si pod tím lze představit?

Například kompletní přepravu z Asie až na místo. Zajišťujeme dopravu v rámci první a poslední míle, celní odbavení, naskladnění zboží, přebalování a tak dále. Jsme však odborníky nejen na transporty z Asie, ale i specialisty na přepravy do Anglie. V současně době je odbavení do Anglie velmi obtížné, proto klientům s touto službou pomáháme.

Zaměřujete se také na komplexní outsourcing skladování. To nezvládne každý. Proč byste potenciálním klientům doporučil, aby vám svěřili starost o jejich skladování?

Outsourcing skladování je výhodný pro středně velké firmy, protože jim odpadá starost o vlastní skladování. To svěří do správy profesionálům a mají více prostoru na vlastní hlavní byznys. Pokud si firma postaví svůj sklad, veškeré náklady s jeho provozem padají na ni. Kdežto v případě, kdy skladování probíhá u logistického providera, se tyto náklady rozloží na více firem. Využíváme synergie. Firmám nabízíme i převzetí jejich zaměstnanců – jak skladových, tak celně-deklaračních. Klientům tedy odpadá i starost o zajištění personálních otázek, mají více času na své hlavní zaměření. Výhody outsourcingu jsou finanční i časové.

Je pravda, že jste podepsali smlouvu s kolínskou automobilkou?

Ano. Jsem rád, že se nám daří ve všech oblastech naší činnosti, zejména v celních službách. Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic je významný zákazník, pro kterého zajišťujeme celní služby. Díky tomu se na nás obracejí i dodavatelé této automobilky.

Firmě se tak daří i v době pandemie...

To potvrzuji. Vypadá to, že letošní plán překročíme vysoko nad očekávání. Je to dáno komplexností, kvalitou našich služeb a růstem povědomí logistického trhu o PST CLC a Mitsui-Soko Group.

Můžete shrnout, jak se vlastně podnikalo v počátcích doby covidu?

V průběhu pandemie jsme byli velmi úspěšní, protože jsme jako jedni z mála dokázali vozit roušky z Číny. Ze začátku pandemie o to byl velký zájem, dopravu jsme tedy zorganizovali pro řadu českých subjektů. V Číně máme velmi dobré kontakty. Máme tam také sesterskou firmu. To byl jeden z důvodů, proč naše zisky vyskočily i v této nepříznivé době. Logistice se daří. Myslím si, že jde o nejméně postižený obor. Zpožďují se lodě z Číny, ale firmy zboží potřebují. Kvůli tomu si dělají větší skladové zásoby. Na trhu je nedostatek skladů. To vše přispívá k tomu, že je poptávka po logistických službách.

Vidíte optimisticky i nadcházející rok 2022?

Uvidíme, jak se vyvine situace na trhu. Záleží na tom, jak se firmám bude dařit. Už teď je vidět, že automobilový průmysl má problémy. Někteří naši klienti, kteří se zabývají elektrotechnikou, se potýkají s nedostatkem materiálu pro výrobu. Firmy řeší nedostatek pracovních sil. To jsou faktory, které navyšují zájem o náš outsourcing logistiky. Pokud nedojde ke krachům firem, vidím to stále ještě optimisticky.

Aktuálně máte k dispozici více než 80 tisíc m2 skladových ploch v Praze, Brně, Ostravě, Lovosicích a Kutné Hoře. Nabízíte klientům volné skladové kapacity, nebo jste teď maximálně vytíženi?

Je pravda, že zájem o logistické služby s přidanou hodnotou je nyní obrovský. Nicméně dostupné skladové kapacity máme například v LC Úžice, kde působíme v Prologis parku. Skladujeme ve standardním, celním i dočasném skladu s využitím paletových a systémových regálů s moderními technologiemi zakladačů a možností využití policových automatizovaných systémů. Sklad v Úžicích má výhodnou polohu i vzhledem k blízké dostupnosti od mezinárodního letiště Praha, případně k německé hranici.

Zaměřujete se také na digitalizaci v logistice. Je to tak?

Digitalizace se dotkla nejen logistiky, ale i ekonomické divize. Před lety jsme měli na účtárně velký tým kolegyň, dnes většina operací probíhá automaticky. Elektronicky podepisujeme také smlouvy. Díky tomu jsme i v době covidu nebyli vázáni na kanceláře, firmu jsme mohli řídit z jakéhokoliv místa. Plánujeme digitalizaci i dalších procesů.

Nedávno jste byl zvolen do představenstva Svazu spedice a logistiky ČR. Co pro vás tato funkce znamená?

Členství v představenstvu Svazu spedice a logistiky ČR je pro mě velmi prestižní záležitostí. Vnímám to rovněž jako velkou výhodu pro PST CLC, protože spolupracujeme mimo jiné s celní správou a se stáními orgány, při vyjednávání schůzek nám to usnadňuje naši roli. Jde o čestnou funkci.

Prozradíte, jaké máte další plány?

Našim zákazníkům poskytujeme služby co nejvyšší kvality. Rosteme spolu s našimi zákazníky a plánujeme rozšiřování skladových kapacit. Byli bychom rádi, kdyby naši vlastníci zakoupili vlastní sklad, což je jeden ze směrů, kterým chceme jít. Co se týče dopravy, v letošním roce jsme zakoupili čtyři nové kamiony a flotilu budeme postupně rozšiřovat. Nechceme se stát klasickým dopravcem. Doposud jsme pracovali spedičně, ale teď bychom chtěli spediční činnost doplnit i o nabídku distribuce vlastními vozy. Část naší flotily jezdí nyní pro společnost Philip Morris, kde zajišťujeme interní dopravu mezi sklady. Poptávka po našich službách je vysoká, což nás těší. Jedním z plánů je i růst v dalších evropských zemích.

Cílem příštích let je tedy především Evropa?

Přesně tak. PST CLC se chce dobře etablovat na evropském trhu, zajímá nás mimo jiné širší vstup na Slovensko, Polsko, Maďarsko a další země východní Evropy. Chceme se více zaměřit na logistické služby pro internetové obchody. Trendem jsou komplexní služby. Zákazníci požadují pokrytí nejen v České republice, ale na různých místech v Evropě. Jsme hodně silní v Asii, nicméně nyní máme plán expanze PST CLC v rámci Evropy.