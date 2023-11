České chipsy narazily po Francii i v Itálii. Challenge ohrožuje zdraví

Informaci podle serveru Corriere Roma potvrdila organizace Unione Nazionale Consumatori, tedy Národní svaz spotřebitelů (UNC).

Řízení bylo zahájeno proti společnosti Dave’s, která v Itálii distribuuje výrobek společnosti Hot Chip. Ta má sídlo v České republice v Moravskoslezském kraji.

„Je to důležitá bitva, kterou vedeme vzhledem k tomu, že se chipsy volně prodávají, a to i teenagerům, jako by to byla výzva,“ říká Massimiliano Dona, předseda UNC.“

„Výzva je obzvláště nebezpečná s ohledem na nízký věk kupujících nebo s ohledem na ohlas, který může mít kvůli masivnímu šíření na sociálních sítích,“ dodal. „Mohlo by to představovat nekalou obchodní praktiku v rozporu se spotřebitelským kodexem,“ vysvětlil Dona.

Na základě získaných údajů UNC existují v tomto případě podmínky pro to, aby úřad rozhodl o dočasném pozastavení prodeje v Itálii.

Lupínky se nabízejí po jednom kuse v balení, které obsahuje i latexové rukavice. Jsou ochucené chilli papričkami Carolina Reaper a Trinidad Scorpion Moruga, které jsou považovány za nejpálivější na světě. Produkt způsobuje extrémní pálení, na což upozorňuje i sám výrobce.

Výzvou Hot Chip Challenge firma podněcuje konzumenty, aby se natočili jak jedí brambůrek, video zveřejnili na sociálních sítích a vyzvali ke konzumaci někoho dalšího. Soutěžící mohou podle webových stránek firmy vyhrát iPhone.

Mezi účastníky výzvy byl podle serveru fanpage.it i italský tiktoker Diego Simili. Chlapec vysvětlil, že po několika minutách začal pociťovat nadměrné pálení a začaly mu otékat rty. Následně skončil v nemocnici.

Supermarket ve Francii výrobek stáhl

Manažer obchodu François Rodriguez s potravinami na severovýchodě Francie výrobek stáhl z prodeje, protože jej považoval za nebezpečný. Informoval o tom server deníku Le Figaro.

Své rozhodnutí zveřejnil ve videu na Facebooku. „Mladí se přivádějí do stavů, které považuji za nebezpečné. Neměli jsme tušení, jaký dopad mohou mít tyto chipsy na hravou povahu dospívajících,“ řekl manažer a vyzval uživatele sociálních sítí, aby se této výzvě vyhnuli.

Podle vedení společnosti nebyl produkt stažen z prodeje na základě nesplněné legislativy, ale pouze na základě rozhodnutí manažera pobočky. Neměli prý informace o tom, že by byl produkt stahován i z jiných prodejen.

„Jako potravinářská firma jsme samozřejmě byli několikrát kontrolováni Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí i ministerstvem zemědělství, které prokázalo, že naše produkty splňují všechny povinnosti potravinářské firmy. Jsme si vědomi pálivosti používaných papriček obsažené v produktu Hot Chip Challenge, a proto jsme tento produkt konzultovali s ministerstvem zemědělství, odborem bezpečnosti, který se vyjádřil po konzultaci s ostatními členskými státy Evropské unie, že se jedná o surovinu, kterou lze běžně užívat v potravinách,“ uvedla tehdy firma ve svém písemném prohlášení.