Dřevo stojí dvojnásobek kvůli hysterii zákazníků, míní prodejce. Kdy zlevní?

Znát je obrovský převis poptávky, kvůli kterému se prodlužují dodací lhůty. Kdo si nyní bude chtít objednat uhlí či třeba dřevěné brikety, může být rád, že je dostane v listopadu.

„Po uhlí je velký hlad. Chodí za mnou zákazníci, co posledních osm let nic nebrali, a ukazují mi, jaké zálohy jim přišly za plyn,“ popisuje Dušan Doležal z uhelných skladů na Kolínsku. Lidé si mu stěžují, že místo dosavadních 3500 korun mají na zálohách platit i přes dvacet tisíc. Mnozí proto vytahují ze sklepů starý kotel na uhlí a objednávají tuny ořechu, aby zimu zvládli. „Tenhle příběh má tak čtvrtina zákazníků,“ dodává Doležal.

Cena nehraje roli

Další k němu přicházejí, protože jejich původní dodavatel už uhlí vůbec nemá. „Teď už se lidé vůbec neptají, kolik to stojí. Dříve je to pochopitelně zajímalo, kdežto teď se ptají jen na to, jestli mám a kdy k nim můžu přijet,“ vysvětluje s tím, že cena se zvýšila asi o třetinu a dodací lhůty jsou zhruba měsíc a půl. Úplně se však musel zastavit prodej přímo ze skladu, jinak by vše bylo okamžitě pryč.