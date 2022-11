Kolik stojí uhlí, dřevo a pelety? Prošli jsme za vás nabídky největších dodavatelů

Nadprůměrně teplé babí léto, jež se protáhlo až do listopadu, pomohlo rapidně snížit nutnost topit. A to se propsalo i do podoby úhrnné spotřeby – oproti očekávání je výrazně nižší. I kvůli tomu zejména velcí odběratelé, kteří palivo brávají od výrobců po kamionech, odřekli další zásilky.

„Situace s dřevěnými briketami a dřevěnými peletami se na trhu již stabilizovala. Pelet je na všech našich prodejnách dostatek a tak to vydrží do konce zimy. Rozhodně se to nedá porovnat s koncem léta, kdy zákazníci vesměs panikařili a objednávali pelety i u několika dodavatelů zároveň,“ líčí Martin Černý ze společnosti Biomac.