Příspěvek důchodcům nebrat. Stát by měl podporovat každého, kdo myslí na zadní kolečka, říká expert na penzijko

Rozhovor

Soukromé spoření na stáří je na trhu už třicet let. Účel plní stále, lidé by ale měli víc využívat možnost v něm investovat, nejen spořit. „A některé chystané úpravy by jim měly pomoci s investováním v penzijku jednoduše začít, stejně jako je motivovat k vyšším úložkám,“ říká Aleš Poklop, šéf Asociace penzijních společností.