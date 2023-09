Od listopadu půjde poslat peníze na telefonní číslo. ČNB spouští registr

Nový registr umožní bankám zprovoznit službu platby na kontakt, která si klade za cíl zjednodušit posílání peněz. Namísto těžko zapamatovatelného čísla účtu bude v internetovém či mobilním bankovnictví stačit zadat pouze mobilní číslo příjemce platby.

Hlavním úkolem registru plateb na kontakt, který povede ČNB, bude párování telefonních čísel s čísly účtů. Tento způsob odesílání plateb budou moci přijímat klienti zapojených bank, kteří se ke službě u své banky aktivně přihlásí a propojí své telefonní číslo s číslem svého bankovního účtu. Při zasílání peněz uživatelům této služby pak bude možné namísto čísla účtu vyplňovat jejich telefonní číslo.

V případě, že má zájemce o tuto službu více bankovních účtů, bude si muset při registraci vybrat, který pro příjem plateb na kontakt zvolí. Zároveň je ale možné, aby k jednomu bankovnímu účtu bylo připojeno více telefonních čísel. Například manželé mají jeden společný účet, ale každý vlastní mobilní telefon. Registrace do služby bude dostupná pro fyzické osoby občany a fyzické osoby podnikatele.

Případnou chybovost by mělo snížit také to, že se před odesláním platby v bankovnictví zobrazí název účtu příjemce, zpravidla jméno a příjmení. Telefonní čísla nezařazená do registru ČNB nebudou moci platbu na kontakt přijímat. Maximální limit pro jednu platbu pak je stanoven pět tisíc korun.

Budete posílat platby na telefonní číslo? ano 54 ne 64

Kromě zrychlení a zjednodušení platebního styku je právě snížení chybovosti, které při vyplňování čísla účtu může vzniknout, jedním z cílů nového řešení. Na přípravě služeb registru spolupracují Česká bankovní asociace a ČNB. Obě instituce ujišťují, že bezpečnosti je pro ně prioritní. „Proto i s ohledem na nedávné kybernetické útoky na finanční instituce v ČR klademe nejvyšší důraz na zabezpečení všech plateb,“ stojí v oficiální tiskové zprávě.

Službu má v plánu svým klientům nabídnout všechny velké banky působící v Česku: Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, Komerční banka, Air Bank, Fio banka, Moneta nebo UniCredit. „Místo čísla účtu bude stačit telefonní číslo příjemce, které lidé znají a většinou je budou mít uložené v seznamu kontaktů ve svém mobilu,“ uvedla ke službě Martina Kotasová z tiskového oddělení Raiffeisenbank.

Spuštění služby už od listopadu zatím potvrdila Komerční banka. „V přípravách služby Platba na kontakt jsme od samého začátku. Měli jsme zpětnou vazbu od klientů, že o tuto možnost placení mají zájem a viděli jsme i to, jak je platba na kontakt populární v zahraničí. Rádi přinášíme na český bankovní trh nové a inovativní služby. Proto věřím, že klienti Platbu na kontakt ocení a ušetří jim čas,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za platby a provoz.

Banka ve svém vyjádření dále uvedla, že by ráda rozšířila i možnosti dalších identifikátorů, například o email.

Spuštění v průběhu listopadu redakci iDNES.cz potvrdila také Raiffeisenbank, ČSOB či Česká spořitelna. „Služba bude bezplatná a bude fungovat v režimu okamžitých plateb,“ dodal Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Spuštění novinky naopak odsouvá UniCredit. „V současné době preferujeme jiné digitalní projekty, proto tuto funkcionalitu zvažujeme spustit později,“ vysvětli mluvčí baky Petr Plocek.