Znát číslo účtu už není potřeba. Šestice bank spouští platbu na kontakt

„Služba je pro všechny fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které se do nové služby aktivně přihlásí. Přinášíme tak další zjednodušení při posílání peněz mezi lidmi,“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.

Usnadní se tak tuzemské transakce mezi lidmi. Klienti se musí do služby aktivně přihlásit a spárovat své telefonní číslo s bankovním účtem. Maximální výše takto odeslané platby je zatím pět tisíc korun.

„V platbách na kontakt dlouhodobě vidíme smysl, podíl plateb do pěti tisíc korun, což je horní limit této služby, činí u našich klientů za první polovinu letošního roku přes 82 procent. Asi jen málokdo si z hlavy pamatuje číslo svého bankovního účtu, ale vlastní číslo na mobil si pamatuje téměř každý, i proto věříme v její rozšíření,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Většina klientů preferuje platbu na číslo mobilního telefonu především kvůli jednoduššímu a rychlejšímu vyplnění. Část z nich taky považuje dohledání čísla mobilního telefonu za snazší. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro Českou bankovní asociaci.

Na posílání maximální částky, tedy pěti tisíc korun, by Platby na kontakt využívalo přes čtyřicet procent dotázaných. Čtvrtina lidí by novou službu využívala na převody do jednoho tisíce korun.

„Česká republika není jedinou zemí, kde byla podobná služba vyvinuta. Ve Švýcarsku například funguje služba TWINT, kterou využívají přibližně čtyři miliony klientů. Z praxe v zahraničí vidíme, že je tento typ platebních služeb velmi populární a myslím si, že si Platbu na kontakt oblíbí i Češi,“ Monika Truchliková, manažerka týmu platebních metod Komerční banky.

Registr povede Česká národní banka

Lidé se ke službě musí aktivně přihlásit prostřednictvím jejich vlastní banky. Čísla pak budou registrovaná v České národní bance. Telefonní čísla nezařazená do registru ČNB nebudou moci platbu na kontakt přijímat. Peníze tedy z účtu neodejdou. Před odesláním platby se zobrazí název účtu příjemce, zpravidla jméno a příjmení.

„V registru, který provozuje ČNB, je možné uchovávat k jednomu číslu účtu více telefonních čísel, například u společného účtu manželů. Naopak k jednomu telefonnímu číslu nelze přiřadit více čísel účtů. Platbu na kontakt je možné zadat pouze v českých korunách. Maximální limit jedné platby je pět tisíc korun, minimální částka je jedna koruna,“ uvedl Jan Schmidt, ředitel sekce řízení rizik a podpory obchodů ČNB.

Skoro polovina lidí si spletla číslo účtu

Novinka má taky zmírnit riziko omylů při zadání špatného čísla účtu příjemce. Zkušenost se spletením čísla bankovního účtu má téměř čtyřicet procent lidí. Odeslané peníze tak v horším případě mohou skončit na jiném účtu. V lepším případě se transakce neuskuteční. Platby na kontakt tak kromě dalšího urychlení platebního styku pomůžou i k omezení takových omylů.

„Celý systém je zabezpečený na nejvyšší úrovni stejně jako kterékoli jiné platby. Bezpečnost je pro ČBA i ČNB na prvním místě, a proto je na zabezpečení všech transakcí kladen nejvyšší důraz,“ stojí v tiskovém prohlášení ČNB a ČBA.

Česká bankovní asociace a Česká národní banka spolupracovaly na přípravě registru, který ČNB spravuje. Službu samotnou pak provozují zapojené banky.

„ČSOB umožňuje tyto platby přes aplikaci ČSOB Smart. V ní je možné jednoduše vyhledávat příjemce v adresáři mobilních kontaktů. Aplikace ČSOB Smart uživatele vždy nejprve upozorní, zda je příjemce registrován a je tedy možné Platbu na kontakt provést,“ vysvětluje Vladimír Vojtíšek, výkonný ředitel za oblast Daily Banking v ČSOB.