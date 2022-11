Německý Uniper chce po Gazpromu miliardy eur jako odškodné za nedodaný plyn

Uniper se dostal do potíží kvůli zmrazení dodávek ruského plynu, které současně doprovázel několikanásobný růst cen plynu na trhu. Společnost tak musí nakupovat chybějící ruský plyn za vysoké ceny na trhu, aby mohla plnit smlouvy o dodávkách plynu za předem dohodnutou cenu. Skupina očekává, že náklady na náhradu plynu se jí budou zvyšovat až do konce roku 2024.

„V tomto řízení se domáháme náhrady našich značných finančních škod. Jde o objemy plynu, které byly smluvně dohodnuty s Gazpromem, ale nebyly dodány, a za které jsme museli a stále musíme obstarávat náhradu za extrémně vysoké tržní ceny,“ uvedl generální ředitel Uniperu Klaus-Dieter Maubach. Za tyto náklady firma podle něj nenese odpovědnost.

Gazprom v reakci na oznámení uvedl, že neuznává oprávněnost nároků firmy Uniper a hodlá se bránit. Popírá, že by porušil smlouvu o dodávkách plynu, kterou uzavřel s Uniperem.

Nákup dražšího plynu firmě způsobil finanční problémy. Z toho důvodu se skupina, německá vláda a její majoritní akcionář, finská společnost Fortum, v září dohodli na zestátnění Uniperu. Vláda tak bude vlastnit přibližně 98,5 procenta Uniperu.

Uniper současně oznámil, že se chce co nejvíce distancovat od své ruské divize Unipro, po právní i personální stránce. Prodej divize je naplánován už rok a půl a transakce byla dohodnuta s místním kupcem. Stále se ale čeká na schválení ruskými dozorovými orgány. Už delší dobu je část aktivit divize, včetně finančních toků a IT systémů, oddělených od mateřské firmy. Představenstvo nyní zahájilo proces dalšího co největšího oddělení obou firem.