Domácnosti začaly šetřit plynem. Meziroční spotřeba klesla téměř o pětinu

„Už od podzimu sledujeme, že spotřeba plynu je setrvale nižší než v minulých letech. Nyní ale tento trend nabírá na obrátkách. Ještě v lednu šlo o pád o necelých pět procent, nyní už mluvíme o téměř pětinovém poklesu. Jelikož v průmyslu bývá spotřeba plynu poměrně stálá, je zřejmé, že za většinou tohoto rozdílu jsou úspory ve vytápění, které jsou motivovány skokovým zdražováním energií,“ řekl analytik Amper Meteo Kamil Rajdl.

U elektřiny, která také podražila, podobný trend snižování spotřeby Amper Meteo nepozoruje, její skutečná spotřeba po očištění o vliv počasí za první čtyři měsíce letošního roku dokonce stoupla o 0,6 procenta. Jedno z jednoduchých vysvětlení podle firmy může být, že snížení teploty či doby ohřevu vody je snazší než omezení užívání spotřebičů na elektřinu jako je pračka či lednice.

„Do příští krajně nejisté topné sezony můžeme tedy vyhlížet s určitým optimismem v tom smyslu, že když jde do tuhého, dokážou Češi obléct mikinu a nastavit termostat úsporně. Stát by měl tuto ochotu k úsporám rozhodně podpořit osvětovou kampaní. Ale samo o sobě to nestačí, zejména pokud by měly přijít velké mrazy. Letošní léto je tak potřeba maximálně využít na zateplování veřejných i soukromých budov, protože nejlevnější je to teplo, které vůbec nepotřebujeme vyrobit,“ řekl dnes ředitel skupiny Amper Jan Palaščák.

Firma Amper Meteo dodává předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství. Zaměřuje se na predikce výkonů solárních a větrných elektráren. Dále zpřesňuje předpovědi teploty vzduchu pro teplárenství a je schopná s ohledem na predikované meteorologické prvky předpovídat spotřebu energie. Pro zemědělství zajišťuje předpovědi počasí s hlavním důrazem na srážkové a teplotní poměry následujícího období.

Evropské země jsou v nejistotě kvůli dodávkám ruského plynu. Kreml požaduje platby za plyn v rublech. Ruská plynárenská společnost Gazprom minulý týden například zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje.

Podle české vlády nejsou signály, že by něco podobného aktuálně hrozilo i ČR. Případný dlouhodobý výpadek by však podle Svazu průmyslu a dopravy způsobil jednoznačný ekonomický propad, podle Potravinářské komory ČR by mohl ohrozit i výrobu potravin. Podle řady firem nelze v krátkodobém horizontu plyn nahradit například elektřinou.