Gazprom zcela zastavil plynovod Jamal do Německa. Ceny vyšplhaly na rekord

Dodávky směrem na západ se už od soboty snižovaly, což vedlo k růstu cen plynu v Evropě do blízkosti maxima. Objem plynu a směr jeho toku v plynovodu se řídí podle požadavků odběratelů.

Ruský plynárenský gigant Gazprom si na úterý podle Reuters nezarezervoval žádné kapacity pro export prostřednictvím Jamalu, který dodává ruský plyn do Německa přes Polsko.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku na začátku dnešního obchodování dostala nad 153 eur (zhruba 3860 Kč) za megawatthodinu (MWh). Vykazovala tak růst o více než čtyři procenta a nacházela se v blízkosti rekordních 155 eur, kde byla v říjnu.

Nejhorší možná doba

„Přerušení ruských dodávek přichází v nejhorší možnou dobu. V Evropě totiž málo fouká, takže produkce elektřiny z větrníků znatelně pokulhává. Navíc panuje poměrně chladné počasí, což samozřejmě poptávku po energiích umocňuje,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Zejména pokud v nadcházejících týdnech udeří v EU mrazy, nelze rozhodně vyloučit blackouty nebo nutnost sériově, region po regionu, přerušovat dodávky elektřiny podnikům i domácnostem,“ dodal.

Gazprom je důležitým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. „Gazprom dodává plyn podle požadavků zákazníků a plně v souladu se současnými smluvními závazky,“ uvedl v pondělí ruský podnik.

Polská státní plynárenská a ropná společnost PGNiG dnes potvrdila, že Gazprom plní své smluvní závazky v souladu s jejími požadavky. „Kontrakt je naplňován podle našich požadavků, nemáme žádné výhrady,“ uvedl mluvčí polského podniku Radoslaw Kazimierski.

Podle Vojtěcha Meravého, tiskového mluvčího společnosti NET4GAS, která zajišťuje mezinárodní přepravu plynu do České republiky, by mělo mít přerušení dodávek prostřednictvím plynovodu Jamal jen velmi malý dopad na toky plynu do České republiky, protože Česká republika přijímá plyn především z jiných přepravních tras.

„Proto v současné době neočekáváme snížení vstupních objemů do České republiky. Obecně lze říci, že to, že některá rezervovaná přenosová kapacita není v určitém období využívána, neznamená, že nejsou plněny stávající závazky dodávek,“ míní Meravý.

Evropa letos zažívá prudký růst cen zemního plynu. Moskva se v této souvislosti stala terčem obviňování, že se omezováním dodávek plynu snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému schválení provozu plynovodu Nord Stream 2. Rusko taková obvinění odmítá a poukazuje na faktory, které k růstu cen plynu výrazně přispívají. Vedle vysoké poptávky je to i růst cen zkapalněného zemního plynu (LNG), který Evropa dováží z mimoevropských oblastí.

Ceny plynu jsou rekordní

Ceny plynu v Evropě v úterý vystoupily na rekord po zprávě, že se zastavily dodávky ruského plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku poprvé překročila 170 eur (zhruba 4290 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Kolem 14:00 SEČ vykazovala cena tohoto kontraktu proti pondělí nárůst zhruba o 17 procent na 171,45 eura za MWh.