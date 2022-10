Ceny pohřbů letí nahoru kvůli inflaci i ceně energií. Kolik si za poslední rozloučení připlatíte?

Ceny pohřbů letí nahoru. Žene je rekordní inflace i dražší energie. Elektřina zvedá náklady na chlazení těla, plyn ty na kremace, což je nejčastější forma pohřbívání v Česku. Další zdražení zapříčinily vyšší náklady za dopravu.

„Byl to šok, když bratr zemřel. Bylo to náhle a nikdo to nečekal,“ vzpomíná na těžkou chvilku 56letá Petra Vránová z Prahy, jejíž příbuzný zahynul před třemi lety při nehodě. Rodina nebyla na situaci připravená, neměla ani našetřené peníze na pohřeb. „A tak jsme si na něj vypůjčili. Nic jiného nám nezbylo, bratra jsme bez důstojného rozloučení pohřbít nechtěli,“ říká. Oněch 28 tisíc korun, kterou smuteční rozloučení stálo, pak bance rodina dva roky splácela. „Je to hrozné. Člověk aby se bál při těch cenách i zemřít,“ krčí paní Vránová rameny.