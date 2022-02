Polsko na půl roku zrušilo DPH u základních potravin, snížilo také daně u energií

️ Od 1 lutego dzięki drugiej odsłonie #TarczaAntyinflacyjna nastąpiła dalsza obniżka podatków VAT ⤵️ ✅ na paliwo z 23 na 8% ✅ na podstawowe produkty spożywcze do 0% ✅ na gaz do 0% ✅ na prąd - przedłużenie obniżki VAT do 5% ✅ na ciepło do 5% ✅ na nawozy z 8 do 0% https://t.co/isTxDt3SKI