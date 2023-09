Šetřivým hrozí nebezpečná legionella. Jak předejít smrtelnému nebezpečí, které číhá v koupelnovém kohoutku

Zatímco běžné hodnoty bakterie důvod k obavám nevyvolávají, problém nastává, pokud dostane příležitost se množit. Na to je ideální bojler či obecně rozvody teplé vody, která je dost teplá na to, aby se bakterii dařilo, ale ne dost na to, aby umírala.

Každý desátý umírá

Jak vážná může situace být, ukazuje nedávný příklad z jihovýchodu Polska, kde se nakazilo nejméně 160 lidí a 19 z nich ke včerejšímu datu zemřelo. V Česku hygienici v posledních letech zachytí 200 až 300 případů ročně. Letos jich prvních sedm měsíců roku bylo 130. Úmrtnost se v průměru pohybuje kolem deseti procent a je samozřejmě mnohem vyšší u rizikových skupin, tedy u starších a u těch s dalšími nemocemi a oslabenou imunitou.