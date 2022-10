Světové dodávky potravin v ohrožení. Kvůli ruskému vypovězení obilné dohody

„Dnes opustilo ukrajinské přístavy 12 lodí. OSN a Turecko zajistí 10 kontrolních týmů, které provedou inspekci 40 lodí zapojených do černomořské obilné iniciativy. Tento plán byl přijat ukrajinskou delegací a ruská delegace o něm byla informována,“ oznámil Kubrakov na twitteru.

Moskva totiž v sobotu oznámila, že na neurčito odstupuje od své účasti na dohodě o exportu ukrajinského obilí, kterou v červenci za účasti Turecka zprostředkovala OSN. Jako důvod Rusko uvedlo, že už není schopno zaručit bezpečnost civilních lodí, které zajišťovaly obilný koridor. Učinilo tak v reakci na útok na svou Černomořskou flotilu v přístavu Sevastopol na nelegálně anektovaném Krymu.

Krok podle singapurských obchodníků zasáhne dodávky do zemí závislých na dovozu. V ohrožení jsou statisíce tun pšenice rezervované pro dodávky do Afriky a na Blízký východ. Sníží se také ukrajinský vývoz kukuřice do Evropy.

„Pokud budu muset nahradit loď z Ukrajiny, jaké jsou možnosti? Vlastně nic moc,“ řekl Reuters singapurský obchodník s obilím, který dodává pšenici zákazníkům v Asii a na Blízkém východě. Podle obchodníků je nepravděpodobné, že by mezeru v nabídce mohla nahradit Austrálie, která je klíčovým dodavatelem pšenice do Asie, protože tamní přepravní kapacity jsou rezervovány až do února.

Takzvané futures na dodávky pšenice na komoditní burze v Chicagu dnes kvůli obavám z výpadku dodávek zdražily o více než pět procent a futures na kukuřici o více než o dvě procenta. Globální ceny pšenice vyskočily už začátkem roku na historické maximum a kukuřice dosáhla desetiletého maxima. Ruská invaze na Ukrajinu zesílila vliv nepříznivého počasí a přerušení dodávek vlivem šíření nemoci covid-19.

„Pokud jde o Evropu, kukuřice je větší problém než pšenice, protože v listopadu se dostáváme do hlavní sezóny ukrajinské kukuřice,“ řekl Reuters jiný singapurský obchodník.

Ruské rozhodnutí zřejmě požene nahoru také světové ceny rostlinného oleje. Ohrožuje totiž ukrajinský vývoz slunečnicového oleje do klíčových destinací, včetně hlavního dovozce, kterým je Indie.

„Obvykle trvá asi dva měsíce, než vyšší ceny obilí prosáknou přes dodavatelský řetězec a ovlivní spotřebitele na maloobchodní úrovni,“ uvedl analytik ze Sydney oslovený Reuters. Nyní ale zpracovatelé potravin podle něj nemají dost zásob, takže zdražování by mohlo být mnohem rychlejší.

Zavedeným námořním humanitárním koridorem se v neděli nepohybovala žádná loď. Organizace spojených národů, Turecko a Ukrajina se však dohodly, že by jím dnes mělo proplout 16 plavidel.