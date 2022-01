V povolování staveb jsme na tom jako Kosovo či Kamerun, říká odbornice

Lidovky.cz: Co je to vlastně finský styl bydlení? Vždycky o tom přemýšlím: lišíte se v něčem od dalších developerů, nebo jde spíš o marketing?

Finský styl bydlení se do našich projektů rozhodně promítá. Znamená zejména udržitelné stavby, velké využití přírodních materiálů a inspiraci nadčasovou a funkční severskou architekturou. V našich projektech se objevují i různé prvky, které jsou pro Finsko typické, například zasklené lodžie. Finským stylem zdůrazňujeme své finské kořeny, YIT tam působí již 110 let.