PPF se vydává do neznámých vod. S výrobcem lodí Beneteau vytvoří podnik na pronájem plachetnic

Vizitka investiční skupiny PPF, která vytvoří společný podnik s francouzským výrobcem rekreačních plavidel a plachetnic Groupe Beneteau: Investiční skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Kromě České republiky PPF působí ve 24 dalších zemích na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe.

Portfolio PPF zahrnuje Home Credit, PPF banku, Air Bank, Benxy se značkou Zonky (bankovnictví), Cetin, O2 (telekomunikace), PPF Real Estate Holding (reality), Sotio (biotechnologie), Škoda Transportation (dopravní strojírenství), PPF Life Insurance (pojišťovnictví), Polymetal International (těžba zlata a stříbra), RAV Agro (zemědělství), PPF Art (aktivity v oblasti kultury a umění) nebo Bestsport (vlastník pražské O2 areny). Do skupiny patří také firma CzechToll, provozovatel mýta v ČR.

Skupina v posledních letech investovala do telekomunikací, médií nebo průmyslu. V roce 2018 například oznámila převzetí středoevropských a východoevropských firem, jež původně patřily norskému Telenoru. Loni v říjnu PPF dokončila akvizici mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME), která je aktivní na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku a také v ČR, kde skupina ovládla TV Nova. V ní už držela podíl do roku 2004, kdy jej prodala právě CME.

Před čtyřmi roky ohlásila koupi výrobce dopravní techniky Škoda Transportation, firmu stoprocentně ovládla v dubnu 2018; předloni v únoru od PPF desetiprocentní podíl odkoupil jeden z původních akcionářů Škodovky Michal Korecký, člen dozorčí rady. Loni v květnu PPF oznámila, že získá poloviční podíl v hlavním tureckém producentu autobusů a lehkých nákladních vozů Temsa, dokončení transakce bylo oznámeno začátkem listopadu.

Letos v lednu se PPF vrátila k plánu spojení s Moneta Money Bank, začátkem května banka podepsala se společnostmi ze skupiny PPF rámcovou smlouvu ohledně akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy. V červnu ale akcionáři Monety na mimořádné valné hromadě neodsouhlasili navržené financování spojení s bankovní částí PPF, které bylo potřeba k dokončení transakce. Předtím přitom odsouhlasili záměr spojení. PPF spustila proces k případnému sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Monety Money Bank již na podzim 2018, transakce ale byla tehdy nakonec zrušena.

Další nedávné transakce ale dopadly lépe. Koncem června navýšila skupina PPF ve zrychleném odkupu akcií podíl v operátorovi O2 na 90,01 procenta, a oznámila proto záměr iniciovat stažení těchto cenných papírů z pražské burzy. V červenci pak skupina oznámila, že se jí vlastněná Prague Entertainment Group B.V. (jež prostřednictvím společnosti Bestsport vlastní a provozuje pražskou O2 arenu a centrum O2 universum) stane novým vlastníkem provozovatele pražského Fora Karlín se sálem pro zhruba 3000 osob.

Nyní se spojí s francouzskou Groupe Beneteau, světovým lídrem ve výrobě lodí pro osobní, sportovní či odpočinkové využití, jehož roční tržby v posledním období (16 měsíců do prosince 2020) přesáhly 1,3 miliardy eur. Společný podnik, v němž má mít PPF 59 procent, spojí aktiva charterových společností Dream Yacht a Navigare. První z nich byla založena v roce 2000 na Seychelských ostrovech a v současnosti po celém světě nabízí k pronájmu přes tisíc lodí. Navigare je o rok mladší, její flotila má téměř 200 plavidel kotvících v Evropě, Karibiku nebo v Indickém a Tichém oceánu.

PPF také dříve ovládala například Českou pojišťovnu, kterou později vložila do společného podniku s italskou pojišťovnou Generali (ta nakonec podíl PPF ve skupině Generali PPF Holding odkoupila). Měla také podíl v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH) či v loterijní společnosti Sazka. Loni v prosinci oznámila prodej svého podílu ve švýcarské biotechnologické společnosti NBE-Therapeutics, kde byla hlavním akcionářem. S NBE však PPF hodlá prostřednictvím své biotechnologické firmy Sotio pokračovat ve spolupráci.

Skupina se angažuje i v boji proti koronaviru. V loňském roce koupila a postupně darovala zdravotnický materiál a poskytla finanční pomoc v celkové hodnotě 200 milionů korun. Vedle České republiky, kam přišla pomoc za více než 100 milionů korun, se zdravotnický materiál od PPF dostal do Spojených států, Indie, Indonésie, Kazachstánu, Vietnamu, Černé Hory, Bulharska nebo na Filipíny. Společnost Bestsport patřící do portfolia PPF vlastní a provozuje pražský komplex O2 universum, ve kterém funguje velkokapacitní očkovací centrum.

PPF vznikla v září 1991 jako Správa prvního privatizačního fondu a.s. (Správa PPF) a založila pro první vlnu kuponové privatizace čtyři fondy. U zrodu PPF stáli podnikatelé Petr Kellner a Milan Vinkler (ten později společnost opustil) a podnik Sklo Union Teplice. Po úspěchu v obou kolech kuponové privatizace se fond v březnu 1996 přeměnil na akciovou společnost PPF investiční holding.

PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny je PPF Group N. V. se sídlem v Amsterodamu. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti letos v březnu nejbohatší Čech Petr Kellner, který podle výroční zprávy společnosti za rok 2020 ovládal 98,93 procenta PPF. Správcem jeho pozůstalosti byla jmenována vdova Renáta Kellnerová, z tohoto titulu je tak vedena jako držitelka odpovídajících majetkových podílů ve společnostech regulovaných ČNB. Celosvětově skupina zaměstnává na 94 tisíc lidí, jen v ČR společnosti PPF evidovaly koncem loňského června zhruba 14 tisíc zaměstnanců.

Loni skupina PPF vykázala ztrátu 291 milionů eur (7,42 miliardy Kč), zatímco o rok dříve dosáhla čistého zisku 1,005 miliardy eur (25,5 miliardy Kč), do červených čísel se přitom propadla poprvé za svou třicetiletou historii. Může za to zejména prvních šest měsíců: zatímco ve druhém pololetí dosáhla PPF zisku 93 milionů eur (2,4 miliardy Kč), v tom prvním byla ve ztrátě 384 milionů eur (9,5 miliardy Kč).