Internetoví giganti mají jasno. Google a Facebook pustí do kanceláří jen očkované zaměstnance

Google a Facebook pustí do kanceláří jen očkované. foto: Reuters

Internetoví giganti Google a Facebook ve středu oznámili, že od svých zaměstnanců budou před jejich návratem do společných kanceláří požadovat očkování proti nemoci covid-19. Více než 130 tisíc zaměstnanců Googlu to emailem oznámil šéf firmy Sundar Pichai. V případě Facebooku se povinné očkování zatím bude vztahovat na zaměstnance ve Spojených státech, informovala agentura AP. Oznámení přichází krátce poté, co o podobném kroku rozhodly americké veřejné instituce.