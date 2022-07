Nizozemci jsou v práci 42,5 let, to je nejvíc z celé EU. Češi patří k průměru

Pokud by vaším jediným kritériem pro volbu své domoviny byl co nejkratší pracovní život, měli byste chtít žít v Rumunsku. Právě tam totiž lidé chodí do práce nejkratší dobu, a to průměrně 31,3 roku. Z hlediska jednotlivých pohlaví nejkratší profesní dráhu mají italské ženy (26,9 roku) a bulharští muži (34,6).

Na opačném konci žebříčku pořadí zemí Evropské unie podle délky pracovního života najdeme Nizozemsko. Tam lidé stráví v práci v průměru 42,5 roku. Rovněž nizozemští muži pracují vůbec nejdéle v sedmadvacítce (44,3 roku).

Mezi ženami vedou Švédky s průměrně odpracovanými 41 lety. Vyplývá to z aktuálních údajů Eurostatu, který zjišťoval délku pracovní kariéry v zemích Evropské unie za loňský rok.

Češi mají nejdelší rodičovskou

Česká republika se v délce pracovní kariéry nachází téměř přesně na průměru Evropské unie. Češi a Češky v průměru odpracují 36,1 roku, průměr EU činí rovných 36 let. Česko ale patří k zemím, kde panuje poměrně velký rozdíl v tom, kolik let v práci stráví muži a kolik ženy.

Zatímco Češi odpracují průměrně 39,2 roku, Češky 32,8 roku. Trvání profesní dráhy se tak mezi oběma pohlavími u nás liší o téměř 6,5 roku.

„Jako jednu z hlavních příčin vidím poměrně benevolentní nastavení podmínek pro mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou. U nás je možné pobírat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte, což je vůbec nejvíce z celé Evropské unie,“ uvedla pro CNN Prima NEWS Veronika Hedija, ekonomka z jihlavské Vysoké školy polytechnické, která se dlouhodobě zaměřuje na výzkum pracovního trhu.

Litva je při srování délky práce žen a mužů v EU výjimkou

Přestože si rodiče mohou délku čerpání rodičovského příspěvku zvolit téměř libovolně, nejčastěji u nás takzvaná rodičovská dovolená trvá kolem tří let. „To je doba, po kterou zaměstnavatel musí držet pracovní místo pro ženu, která odešla na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou. A z dat vyplývá, že je to právě nejpreferovanější varianta,“ dodala Hedija.

Vůbec největší rozdíl v délce profesní dráhy mezi muži a ženami panuje v Itálii, a to 9,1 roku. Druhá největší propast se vyskytuje na Maltě (8,4), třetí na Kypru (7,5). Naopak téměř stejně dlouhou dobu pracují muži a ženy v Estonsku, kde je rozdíl pouhých 36 dní, o které pracují déle muži. V Evropské unii ale najdeme i zemi, kde ženy pracují v průměru déle než muži. Jde o Litvu, kde ženy odpracují 37,7, zatímco muži jen 36,4 roku.