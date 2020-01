Advokacie žije: Nového partnera má Kocián Šolc Balaštík i Glatzova & Co.

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Rozšíření partnerského týmu v Kocián Šolc Balaštík

Novými partnery advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík se k ­1. lednu 2020 stali dosavadní counselové Jan Lasák a­ Vlastimil Pihera. Lasák se specializuje se na právo obchodních korporací, fúze a akvizice včetně restrukturalizací a compliance. Působí také jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v­ Olomouci. Piherovo specializací jsou cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí. Působí také na Ústavu státu a práva a jako člen rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Prestižní mezinárodní ratingová publikace IFLR 1000 jej doporučuje jako specialistu pro oblast kapitálových trhů v ČR.



Posila Taylor Wessing

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika posílila o advokáta Jakuba Adama (na snímku) s mnohaletou praxí v segmentu B2B, který se zaměřením na nemovitosti a jejich financování, fůze a akvizice. Kancelář tak získává profesionálního týmového hráče s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, který významně posílí tým v ČR. Adam vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 2004 také titul JUDr. a Ph.D. Jako koncipient nastoupil v roce 1996 do advokátní kanceláře Gleiss Lutz Hootz Hirsch v Praze, v rámci svého tamního působení absolvoval v roce 2001 také stáž u Herbert Smith Freehills v­Londýně. Do Wolf Theiss v­Praze nastoupil jako partner v­roce 2006 a v roce 2011 přešel do pražské pobočky DLA Piper.

Nový partner Glatzova & Co.

Od 1. ledna 2020 se partnerský tým Glatzova & Co. rozrostl o dalšího člena. Veronika Pázmányová má deset let praxe a v této kanceláři působí po čtyři a půl roku. Za tuto dobu Pázmányová ztrojnásobila obrat bratislavské pobočky a podařilo se jí získat plnou důvěru vedení kanceláře. V bratislavské kanceláři se Pázmányová vedle klientské práce stará o vše včetně marketingu, rozvoje klientely, náboru, vedení týmu. Již třetí rok v­ řadě za sebou tak Glatzova & Co. jmenovala nového partnera, doposavad jich bylo sedm. Veronika Pázmányová se však stává historicky prvním slovenským partnerem.