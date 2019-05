Advokáti do škol. Právníci vyráží na střední předávat studentům své znalosti

PRAHA V rámci projektu Advokáti do škol byla realizována již stovka výukových hodin. Úkolem právníků, jež zdarma přednáší studentům, je vymýcení právního nevědomí.

Po turisticky rušné ulici Na Příkopech spěchají každé ráno na výuku studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Poslední dubnové pondělí volí žáci třetího ročníku oborů elektrotechnik a IT vlažnější tempo. Škola začíná až v devět hodin a místo klasické výuky jim bude advokát Jan Mejzlík přednášet o základech právních předpisů.

„Problém vaší generace je, že znáte svá práva, ale ne své povinnosti,“ zahájil advokát přednášku. Z řad zhruba padesátky posluchačů - chlapců ve věku mezi 17 a 18, to znepokojeně zašustělo. „Do vazby se můžete dostat i v 15ti letech. Věřte mi, že v místnosti, kde jsou v okně tři druhy mříží, jen holé zdi a otevřený záchod byste opravdu skončit nechtěli,“ přitvrdil advokát a připoutal si pozornost mladíků.

Zranitelný věk

Třídní učitelka Blanka Šebková se LN svěřila, že nedávno s jedním ze studentů školy řešili velice vážnou situaci. „Vůbec si totiž neuvědomují, že se všechno úplně změní, když jim je najednou 18 let,“ uvedla bez dalších podrobností. Podle ní je velmi užitečné, když na studenty v tomto ohledu apeluje i někdo jiný, než učitel, kterého potkávají dennodenně.

Advokát přednášku rozdělil do stěžejních životních oblastí - peníze, vztahy a zaměstnání. „Kdyby člověk chtěl znát všechny předpisy, tak by při délce života 75 let měl na nastudování jednoho předpisu 19 minut a 42 vteřin. A musel by se tomu věnovat od kojeneckého věku, bez spánku a odpočinku,“ pobavil žáky. V rámci dvouhodinovky Mejzlík studenty provedl základními právními pojmy, ale i praktickými důsledky jejich jednání, třeba že smlouvu mohou uzavřít i jedním kliknutím na internetu, a varováním, aby se vyhnuli neuváženým půjčkám.

„Dluhům nikdy neutečete. Často si to chybně myslí třeba servírky a číšníci, kteří jsou zadlužení, ale své příjmy nepřiznávají,“ uvedl advokát a začal vysvětlovat problematiku dluhové pasti. Došlo i na téma domácího násilí. „Není normální, abyste udeřili ženu. Pokud to uděláte jednou, prohráli jste, už nejste chlapi,“ řekl advokát a nechal dlouhou pauzou slova doznít v aule. Po přednášce měli žáci možnost položit advokátovi jakoukoliv otázku. Nepadla ani jediná.

„Byl jsem postaven před volbu způsobu sdělit velmi vážná a velmi nevážná témata někomu, kdo má představy a motivace zcela adekvátní jeho mladému věku. Přílišná formalita by je opravdu unavila a nedávali by na sdělované informace pozor. Jistá neformálnost a vyprávění příběhů je z mého pohledu nutností k tomu, aby se sdělovaný obsah dostal až k mozkovým závitům a zanechal tam alespoň základy sdělovaného obsahu,“ vysvětlil LN Mejzlík, proč zvolil neformálnější způsob vedení přednášky, která spíš než výuku připomínala udělování otcovských rad.

Právní bezvědomí

Projekt Advokáti do škol spustila Česká advokátní komora (ČAK) už loni. LN o tom tehdy informovaly jako první. Do projektu se může dobrovolně zapojit jakýkoliv advokát. Za přednášku na něj ale žádný honorář nečeká, jde o osvětovou aktivitu, kterou chce advokátní stav posílit právní povědomí ve společnosti.

„Vycházíme z předpokladu, že co dítě při získávání vědomostí nenasaje, dospělý nedožene. Nestačí jen hovořit o nedostatečném právním vědomí veřejnosti a o tom, co ono ,právní bezvědomí‘ způsobuje. Je nezbytné uvedený stav průběžně napravovat nejrůznějšími formami tak, aby i laik věděl, jaké je poslání advokáta, státního zástupce či soudce, jak se orientovat ve stále složitějším právním prostředí, jak čelit rizikům, které vedou například k neuváženému uzavírání smluv a následným komplikacím v osobním životě,“ řekl LN Vladimír Jirousek, předseda ČAK, jenž projektu vdechl život.

Vedení Střední průmyslové školy elektrotechnické, na které před týdnem přednáška proběhla, potvrzuje, že právní minimum potřebují akutně nabít právě studenti na prahu vstupu dospělosti. „Za nejdůležitější právní oblasti, ve kterých by se studenti po opuštění střední školy měli orientovat považujeme zejména základní orientaci v tom, na co si dát pozor, než podepíší smlouvy o půjčkách, a jakou odpovědnost za své jednání ponesou,“ uvedla Marie Marešová, zástupkyně školy.

Právní desatero

Přiblížení a „zlidštění“ práva studentům bude pro úspěch projektu stěžejní. „Žáci musejí vstřebávat velké dávky teoretického učiva, pod nímž si ovšem nic praktického nepředstavují. Právo je pro ně nesrozumitelná změť slov a vět. Neuvědomují si, že je naopak velmi praktické, a když jej budou ignorovat, mohou si rychle vyrobit problém, který je potrápí hodně dlouho,“ myslí si advokátka Daniela Kovářová, která má v rámci ČAK projekt na starosti a sama studentům přednáší.

Vedle projektu Advokát do škol, jež má oficiální záštitu Ministerstva školství, pracuje ČAK i na vytvoření studijní pomůcky - Právního desatera. Má jít o výtvarné ztvárnění právně důležitých životních událostí a vysvětlení jejich důsledků a rad, jak je řešit.

„Právní desatero, zahrnující různé příklady, fejetony, vyprávění typických kauz, bude v elektronické podobě dostupné všem ochotným pedagogům. Předpokládáme provázanost určité části materiálu s již existující výukou na téma finanční gramotnosti,“ dodal Jirousek. Na ztvárnění výukového materiálu se již pracuje, termín kdy vyjde souborná publikace ale zatím není znám.