GLOSA: Angyalossy už začal ,vařit žábu‘. Měl by přestat vymýšlet, jak by justice mohla obcházet zákony

PRAHA Petr Angyalossy se nevzdává záměru, aby se Nejvyšší soud (NS) co možná nejdříve vyjádřil ke koronavirovým náhradovým žalobám. Ačkoli o žádné takové ještě nerozhodl soud prvního stupně, byla-li vůbec podána, Angyalossy k úžasu právnické veřejnosti již dva měsíce nahlas přemýšlí, jak by NS do celého procesu vstoupil co nejrychleji. A to přestože stojí na vrcholu soudní soustavy a kauzy u něj nezačínají, nýbrž po letech končí.

Soudce nelze posuzovat stejně jako dělníky, nemohou plnit normy, říká nový šéf Nejvyššího soudu Angyalossy Buď na ten fígl přišel sám anebo na něj byl upozorněn jinými: soudci NS nemohou řešit případy, které neleží na jejich stolech. A dokud nemají co rozhodovat, je předčasné sjednocovat to stanoviskem civilního kolegia NS. Angyalossy (jako bývalý tiskový mluvčí) však pro totéž pohotově použil jiná slova. Než o promyšlený plán jde ale, bohužel a bůvíproč, o další z jeho brainstormingových (technika okamžitého generování co nejvíce nápadů na dané téma – pozn. red.) úvah, jimiž přitápí pod hrncem, v němž „vaří žábu“ – pomalu opouští hřiště vykolíkované pro NS zákony.

Své naděje nyní vložil do neformálních workshopů: „Odeslal jsem předsedům soudů, kterých by se to mělo týkat, návrh, že náš soud pro jejich soudce uspořádá workshop. Tam by se naši kolegové, kteří se touto problematikou zabývají, s nimi zamysleli nad stávající judikaturou, na kolik ji lze použít na situaci okolo koronavirové pandemie.“ (Novinky.cz, 26. 6. 2020). Konec citátu. A také konec srandy. Úlohou soudců NS není podnikat neformální spanilé jízdy do okresů a krajů a tamním soudcům radit, jak rozhodovat živé případy. To tito soudci mají a musí vědět sami. NS se k nim může vyjádřit až po podání dovolání. Při vědomí Angyalossyho opakovaných pochybností o úspěchu covidových náhradových žalob, představují workshopy jen orwellovský newspeakový termín pro situaci, kdy soudci NS přijedou na nižší soudy vahou své autority neformálně sdělit, jak běžící covidový náhradový případ rozhodnou v Brně oni. Kolik nižších soudců setrvá na svých argumentech, když jim ty (opravdu?) správné řeknou soudci NS? Odborníci pro LN: Takhle ne! „Soudci nižších stupňů mohou být při posuzování konkrétních případů mentálně ovlivněni znalostí správného názoru vysloveného soudci vyšších soudů a nebudou zpravidla ochotni přemýšlet o jiném řešení,“ myslí si o Angyalossyho neformálních workshopech bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. „V zákonodárném procesu Senát také čeká až přijde na řadu a nesděluje usnesením Sněmovně, jak si má počínat ve druhém čtení,“ odepsal LN ústavní právník Jan Kysela. „Proti tomuto záměru a jeho cíli by se měli především ohradit soudci. A ti, jichž se věc přímo dotýká, by se neměli nechat odradit od žalob,“ řekl LN bývalý ústavní soudce a advokát Stanislav Balík. „Ve hře je porušení práva na zákonného soudce i nezávislé nalézání práva,“ tvrdí Angyalossyho předchůdkyně v čele NS Iva Brožová.